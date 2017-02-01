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Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulubü'nden 2017'ye güzel başlangıç



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü 2017 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Tüm sporcularına satranç branşını aşılamaya çalışan kulüp yönetimi, Antalya'da düzenlenen görme engelliler Türkiye Satranç Şampiyonasına 20 sporcu ile katıldı. Yaklaşık 100 kulübün katıldığı turnuvada takım sıralamasına 20 kulüp girebildi, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ise takım sıralamasında averajla 10. oldu. Eskişehir temsilcisi, beş dalda madalya dağıtılan turnuvada ilk defa turnuvaya katılan sporcular dalında Alparslan Öztürk'le birinciliği yakaladı. Genel sıralamada 260 kişinin katıldığı turnuvada Alparslan Öztürk 16. Caner Oyman ise 17. oldu. Bayanlar kategorisinde ise turnuvaya ilk kez katılan sporcular Gizem Dilek ve Hatice Yücel iyi bir başarı elde etti.

Turnuvayı değerlendiren ve 2017 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı İrfan Çetinkuş, "2017'ye iyi başladık. Satrançta istediğiniz hedeflere yavaş yavaş ulaşıyoruz. 2018 yılında takım olarak mutlaka kupa alacağımızı umuyorum çünkü yeni sporcularımız bizlere umut verdi. 2015 yılında kurduğumuz Goalbaall branşında da 2017 bizim yılımız olacak. Caner Oyman ve Aybüke Yaprakçı hocalarımızın yoğun bir idman programıyla hem erkek hem bayan takımımızı şampiyonalara hazırlıyorlar. 2015 yılından bu tarafa kulüp İyi bir ivme kazandı her yıl hedeflerimizi daha yukarı çekiyoruz. Bu yıl bizim yılımız olacak" dedi.

Kulüp Başkanı İrfan Çetinkuş, Futsal ve B1 futbol branşlarında ligde mücadele edecek olan takımlarının iyi hazırlandıklarını ve ekim ayından bu yana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde Antrenör Mesut Dolgun ile 2. Ligde şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. B1 futboldaysa, 2016 yükselme grubunu şampiyon olarak tamamladıklarını hatırlatan Başkan Çetinkuş, bu branşta da çalışmaların sürdüğünü ve ilk etapta lige tutunmak istediklerini, adım adım ise birinci lige çıkmanın mücadelesini vereceklerini söyledi.

(MSY-MET-Y)



01.02.2017 12:31:58 TSI

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