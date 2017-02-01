Başlık baş hekim Erkan'da kar mesaisi
(Fotoğraflı)
Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa ve ilçelerinde kar ve buzlanma nedeni ile yollar buz pistine dönerken, bu nedenle çok sayıda kazalar yaşandı. Kazalarda çok sayıda vatandaş yaralanırken, Viranşehir Devlet hastanesi kar nedeni ile olumsuzluk yaşanmaması için tüm hazırlıklarını ilk günde tamamladı.
Hastaneye gelecek olan yaralı ve hastalara acil müdahale edilebilmesi için tüm hastaneyi seferber eden Başhekim Dr. İlhan Erkan, hastane çevresinde de kar temizleme çalışmaları yaptı. Hastane çevresinde buzlanma ve çatılardaki karların tehlike oluşturmaması için çalışma yapan Erkan, hastanede bir kriz masası oluşturdu. Hastaneye gelen hasta ve yararlılar anında müdahale ederek, hastane önünde yığılmaların oluşmasını engelleyen Viranşehir devlet hastanesi bu çalışmaları ile ilçede halkın taktirini kazandı.
(EZ-OE-Y)
01.02.2017 12:32:11 TSI
NNNN