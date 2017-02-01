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Siirt'te 2016 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te 2016 yılı faaliyetleri ve 2017 yılı hedefleri konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Polis Evi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Vali Yardımcıları Bünyamin Kuş, Yunus Koç, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, çeşitli kurum müdürleri, birlik başkanları ve oda temsilcileri katıldı.

2016 yılı kamu yatırımları hakkında bilgi veren Vali Tutulmaz, kalkınmanın sadece bina ve yol yapmakla, çevreyi güzelleştirmekle olmadığını, esas önemli olan beşeri sermayeye yönelik yapılan yatırımlar olduğunu söyledi. Tutulmaz, buna yönelik olarak da bu yıl eğitim başta olmak üzere sosyal alanlarda yatırım yapıldığını, 2017 yılı hedeflerinin de yine beşeri sermayeye yönelik yatırımları içerdiğini söyledi.

2016 yılında 103 proje için toplam 309 milyon 226 bin lira yatırım harcaması gerçekleştirildiği belirtildi.

(MND-MP-Y)



01.02.2017 12:33:07 TSI

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