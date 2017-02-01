01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te 2016 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:27
Siirt'te 2016 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
Siirt'te 2016 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te 2016 yılı faaliyetleri ve 2017 yılı hedefleri konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Polis Evi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Vali Yardımcıları Bünyamin Kuş, Yunus Koç, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, çeşitli kurum müdürleri, birlik başkanları ve oda temsilcileri katıldı.
2016 yılı kamu yatırımları hakkında bilgi veren Vali Tutulmaz, kalkınmanın sadece bina ve yol yapmakla, çevreyi güzelleştirmekle olmadığını, esas önemli olan beşeri sermayeye yönelik yapılan yatırımlar olduğunu söyledi. Tutulmaz, buna yönelik olarak da bu yıl eğitim başta olmak üzere sosyal alanlarda yatırım yapıldığını, 2017 yılı hedeflerinin de yine beşeri sermayeye yönelik yatırımları içerdiğini söyledi.
2016 yılında 103 proje için toplam 309 milyon 226 bin lira yatırım harcaması gerçekleştirildiği belirtildi.
(MND-MP-Y)

01.02.2017 12:33:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
YEREL

SİİRT'TE FETÖ SORUŞTURMASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
DEDAŞ'tan iş güvenliği denetimi
YEREL

DEDAŞ'TAN İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ
Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Siirt'te 45 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİİRT'TE 45 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI