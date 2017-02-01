Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te otomobilin motosiklete arkadan çarpması, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye Caddesi 7 Aralık Üniversitesi önünde TOKİ istikametinden gelen otomobil, Kilis kent merkezine giden motosiklete arkadan çarptı. Kaza anı saniye saniye MOBESE kameralarına yansırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(MAD-SD-Y)
01.02.2017 12:33:11 TSI
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