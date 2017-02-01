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Çankaya'da dolu dolu sanat

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:28
Çankaya'da dolu dolu sanat
Çankaya'da dolu dolu sanat

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle dolu yeni bir aya daha başladı.
Ressam Devrim Erbil'in 'Şiirsel Soyutlamalarla İstanbul' sergisine ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi, yazar Sabahattin Ali'nin 110. Doğum günü kutlamasından sanatçı Emre Kınay'ın yönettiği ve oynadığı 'İki Bekar' adlı tiyatro oyununa kadar pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), Türk resminin yaşayan en önemli sanatçılarından ressam Devrim Erbil'in 'Şiirsel Soyutlamalarla İstanbul' sergisine ev sahipliği yapıyor. ÇSM'de 1-25 Şubat tarihleri arasında görülebilecek serginin yanı sıra 4 Şubat 14.00'de 'Devrim Erbil Konferansı' da düzenlenecek.
12 Şubat'ta Deniz Güvenç tarafından yönetilip sahneye konan 'Kırık Ok' adlı oyunun ücretsiz olarak izlenebileceği ÇSM'de, 18 Şubat 14.00'de Çankaya Felsefe Söyleşileri düzenlenecek. 21 Şubat 19.30'da, Ankara Çoksesli Korosu'nun vereceği konser için 13 Şubat itibariyle yer fişi almak yeterli olacak.

Sabahattin Ali 110 yaşında
4 Şubat 19.30'da Ulus Oda Orkestrası konserine ev sahipliği yapacak Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 17 Şubat 19.30'da usta yazar Sabahattin Ali'nin hayatını anlatan "Sabah Yıldızı" belgeselini yazarın doğumunun 110. yılında izleyiciyle buluşturacak. Faruk Nafiz Çamlıbel'in ölümsüz eseri "Han Duvarları" şiirinin yol öyküsünü anlatan belgesel gösterimi de 18 Şubat 14.00'da Yılmaz Güney sahnesinde izlenebilecek.
15 Şubat'ta ise komedi türündeki "İki Bekar" tiyatro oyununda ünlü sanatçı Emre Kınay ve Evrim Alasya Ankaralılarla buluşacak. 19.30'da Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek oyun için Çankaya Belediyesi Çayyolu Koordinatörlüğü'nden yer fişi almak yeterli olacak.

Galeriler
1-4 Şubat tarihleri arasında Yasemin Korkmaz ve Sabiha Saltık'ın rölyef resim sergisine ev sahipliği yapacak Galeri Kara'da, 7-11 Şubat tarihleri arasında Ressam Hasan Rüzgar'ın "Taşların Gizemi" sergisi görülebilecek. Galeri Kara, 14-18 Şubat tarihlerinde de Tan Karakoç'un kişisel fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturacak.
2-14 Şubat tarihlerinde ise "Tedirgin Obsesif Kadının İnisiyatifi"nin "Aramızda" karma resim sergisi Galeri Çankaya'da olacak. Sergide on dokuz genç sanatçının, tuval resimlerinin yanı sıra afiş, baskı resim ve disiplinler arası eserleri de yer alacak. Galeri Çankaya 17-27 Şubat tarihlerinde ise Ankara 1927 Mimarlar Derneği ve Litvanya Büyükelçiliği Sergisi'ne ev sahipliği yapacak.
(UKY-BA-HA-Y)

01.02.2017 12:33:57 TSI
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