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Yakutiye Belediyesi kenar semtlerde kadınların ayağına sağlıklı yaşam götürüyor

- Ali Korkut; "Yaşamları düzene giriyor, hastalıktan kurtuluyorlar"



(Fotoğraflı)



Özge Bozo

ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesinin Sanayi ve Hilalkent semtlerinin arasında yaptığı spor merkezi, kenar mahalle ev hanımları için sağlık ve şifa merkezi oldu. Belediye Başkanı Ali Korkut, Kadın Spor Eğitim Merkezinde çeşitli spor aletleri ve uzman eğitmen bulundurduklarını belirtiyor. Kadınlar, belediye servisleriyle evlerinden alınıp, sporunu yaptıktan sonra yeniden evlerine bırakılıyorlar. Spor Merkezine gelen ev hanımları yaşamlarının düzene girdiğini, çeşitli rahatsızlıkları spor yaparak attıklarını ifade ediyorlar.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un 4 yıl önce dezavantajlı semtlere hizmet için yaptırdığı Kadın Spor Eğitim Merkezi, ev hanımlarının can suyu oldu. Bu merkezde, çarşaflı, mantolu, başı açık kadınlar bir arada spor yapıyorlar, sağlıklarına kavuşuyorlar, kafeteryada gün düzenleyip sosyal terapi görüyorlar. Yakutiye Kadın Spor Eğitim Merkezini gezen Belediye Başkanı Ali Korkut, memnuniyetlerini anlatan ev hanımlarını dinledi. Astım hastası olduğunu belirten Rabia Yıldırım (42), geldiğinde mantosunun düğmelerini dahi ilikleyemediğini aktararak "6 - 8 yıldır alerjik astım hastasıydım, buraya gelmeye başladım, spor ile hem zayıfladım ve kilo verdim. Hastalığımdan eser kalmadı. Astım ilaçlarını bıraktım" dedi. Başka bir hanım Nermin Orhan ise 1 ay öncesinde 95 kilo olarak geldiğini, namaz kılarken, nefes alırken zorluk yaşadığını ifade edip, spor eğitim merkezindeki çalışmaların ardından nefes almasının düzene girdiğini, namaz kılarken artık zorlanmadığını söyledi. Belediye Başkanı Ali Korkut'a "Allah razı olsun, sağlığım düzene girdi, zorlanmadan namaz kılabiliyorum" diye teşekkür etti.

Yakutiye Kadın Spor Eğitim Merkezi spor eğitmeni Seda Aksakal, "Burada hanımlarla sporumuzu yapıyoruz, yukarıda dans ediyoruz, egzersizlerimiz, plateslerimiz mevcut. İlk gün kilolar alınıyor, vücudun yağ ve kas oranı tespit ediliyor. Ölçümler ayda bir tekrarlanıyor. Bugün basından arkadaşlarımız geldiği için kadınlar çarşaf veya mantolarıyla çalışıyor. Erkeklerin ve kameraların olmadığı bir ortamda çalışıyoruz. Bugün basındaki arkadaşlarımız geldiği için bu şekilde katıldılar. Bunun dışında yukarıda zumba dersimiz oluyor, platesimiz, egzersizlerimiz burada aletlerimizle çalışıyoruz. Dört ay süreyle alıyoruz. Burada 1-2 ayda 8 kilo, 6 kilo veren üyelerimiz var. Bu şekilde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bölgesel çalışmak isteyenlere uygun aletlerin dışında bisiklet ve koşu bandı hanımların özellikle yoğun ilgi gösterdikleri aletler arasında. İyi bir ortamımız var, spor merkeziyiz, aile ortamımız var, sosyal terapi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Korkut, "En uzakta olana ulaşıyoruz"

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, inceleme yaptığı spor eğitim merkezinin kenar semtlerde sosyal ortam bulamayan ev kadınlarının yoğun ilgisiyle karşılandığını belirtiyor. Ali Korkut, "Sosyal yaşam alanı bulamayan kenar semtlerdeki ev hanımlarının ciddi kilo sorunu olduğunu gözlemliyoruz. 3 - 4 senedir bu hizmeti yürütüyoruz. Bayanlara yönelik, bayanlara biraz daha pozitif ayrımcılık yapmak kaydıyla, evlerinden alıyoruz, evlerine teslim ediyoruz. Yaklaşık 200 kişilik bir grup 4 ay süre ile hiçbir ücret alınmadan burada sportif faaliyetlerini yürütüyorlar, sonra ikinci ve üçüncü grup geliyor. Eğitmen hocalarımızı da buraya entegre etmek kaydıyla, geliyorlar yaklaşık bir- bir buçuk saatlik spor aktivitesini yaptıktan sonra duşlarını alıp evlerine gidiyorlar. Sizin de gördüğünüz gibi hanımefendiler hem spor aktivitesini yaptıkları için sağlık açısından kendilerini çok daha rahat hissettiklerini ifade ettiler. Ayrıca da kilo problemleri olanlarda her ay tartıya tabi tutmak kaydıyla da ciddi manada kilolarda düşüş tespit edilmiş. Bu faaliyetlerimizi inşallah ilerleyen dönemlerde de farklı farklı semtlerimizde bu binaların içersinde gerçekleştirmek kaydıyla yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

(ERZ-AT-Y)



01.02.2017 12:35:15 TSI

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