01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yakutiye Belediyesi kenar semtlerde kadınların ayağına sağlıklı yaşam götürüyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:30
Yakutiye Belediyesi kenar semtlerde kadınların ayağına sağlıklı yaşam götürüyor
Yakutiye Belediyesi kenar semtlerde kadınların ayağına sağlıklı yaşam götürüyor
- Ali Korkut; "Yaşamları düzene giriyor, hastalıktan kurtuluyorlar"

(Fotoğraflı)

Özge Bozo
ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesinin Sanayi ve Hilalkent semtlerinin arasında yaptığı spor merkezi, kenar mahalle ev hanımları için sağlık ve şifa merkezi oldu. Belediye Başkanı Ali Korkut, Kadın Spor Eğitim Merkezinde çeşitli spor aletleri ve uzman eğitmen bulundurduklarını belirtiyor. Kadınlar, belediye servisleriyle evlerinden alınıp, sporunu yaptıktan sonra yeniden evlerine bırakılıyorlar. Spor Merkezine gelen ev hanımları yaşamlarının düzene girdiğini, çeşitli rahatsızlıkları spor yaparak attıklarını ifade ediyorlar.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un 4 yıl önce dezavantajlı semtlere hizmet için yaptırdığı Kadın Spor Eğitim Merkezi, ev hanımlarının can suyu oldu. Bu merkezde, çarşaflı, mantolu, başı açık kadınlar bir arada spor yapıyorlar, sağlıklarına kavuşuyorlar, kafeteryada gün düzenleyip sosyal terapi görüyorlar. Yakutiye Kadın Spor Eğitim Merkezini gezen Belediye Başkanı Ali Korkut, memnuniyetlerini anlatan ev hanımlarını dinledi. Astım hastası olduğunu belirten Rabia Yıldırım (42), geldiğinde mantosunun düğmelerini dahi ilikleyemediğini aktararak "6 - 8 yıldır alerjik astım hastasıydım, buraya gelmeye başladım, spor ile hem zayıfladım ve kilo verdim. Hastalığımdan eser kalmadı. Astım ilaçlarını bıraktım" dedi. Başka bir hanım Nermin Orhan ise 1 ay öncesinde 95 kilo olarak geldiğini, namaz kılarken, nefes alırken zorluk yaşadığını ifade edip, spor eğitim merkezindeki çalışmaların ardından nefes almasının düzene girdiğini, namaz kılarken artık zorlanmadığını söyledi. Belediye Başkanı Ali Korkut'a "Allah razı olsun, sağlığım düzene girdi, zorlanmadan namaz kılabiliyorum" diye teşekkür etti.
Yakutiye Kadın Spor Eğitim Merkezi spor eğitmeni Seda Aksakal, "Burada hanımlarla sporumuzu yapıyoruz, yukarıda dans ediyoruz, egzersizlerimiz, plateslerimiz mevcut. İlk gün kilolar alınıyor, vücudun yağ ve kas oranı tespit ediliyor. Ölçümler ayda bir tekrarlanıyor. Bugün basından arkadaşlarımız geldiği için kadınlar çarşaf veya mantolarıyla çalışıyor. Erkeklerin ve kameraların olmadığı bir ortamda çalışıyoruz. Bugün basındaki arkadaşlarımız geldiği için bu şekilde katıldılar. Bunun dışında yukarıda zumba dersimiz oluyor, platesimiz, egzersizlerimiz burada aletlerimizle çalışıyoruz. Dört ay süreyle alıyoruz. Burada 1-2 ayda 8 kilo, 6 kilo veren üyelerimiz var. Bu şekilde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bölgesel çalışmak isteyenlere uygun aletlerin dışında bisiklet ve koşu bandı hanımların özellikle yoğun ilgi gösterdikleri aletler arasında. İyi bir ortamımız var, spor merkeziyiz, aile ortamımız var, sosyal terapi oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Ali Korkut, "En uzakta olana ulaşıyoruz"
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, inceleme yaptığı spor eğitim merkezinin kenar semtlerde sosyal ortam bulamayan ev kadınlarının yoğun ilgisiyle karşılandığını belirtiyor. Ali Korkut, "Sosyal yaşam alanı bulamayan kenar semtlerdeki ev hanımlarının ciddi kilo sorunu olduğunu gözlemliyoruz. 3 - 4 senedir bu hizmeti yürütüyoruz. Bayanlara yönelik, bayanlara biraz daha pozitif ayrımcılık yapmak kaydıyla, evlerinden alıyoruz, evlerine teslim ediyoruz. Yaklaşık 200 kişilik bir grup 4 ay süre ile hiçbir ücret alınmadan burada sportif faaliyetlerini yürütüyorlar, sonra ikinci ve üçüncü grup geliyor. Eğitmen hocalarımızı da buraya entegre etmek kaydıyla, geliyorlar yaklaşık bir- bir buçuk saatlik spor aktivitesini yaptıktan sonra duşlarını alıp evlerine gidiyorlar. Sizin de gördüğünüz gibi hanımefendiler hem spor aktivitesini yaptıkları için sağlık açısından kendilerini çok daha rahat hissettiklerini ifade ettiler. Ayrıca da kilo problemleri olanlarda her ay tartıya tabi tutmak kaydıyla da ciddi manada kilolarda düşüş tespit edilmiş. Bu faaliyetlerimizi inşallah ilerleyen dönemlerde de farklı farklı semtlerimizde bu binaların içersinde gerçekleştirmek kaydıyla yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
(ERZ-AT-Y)

01.02.2017 12:35:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ESTP'dan Halep'e yardım kampanyası
YEREL

ESTP'DAN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI
Dişlerimiz neden sararır
YEREL

DİŞLERİMİZ NEDEN SARARIR
GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'NİN ADLİYE YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
&quot;Kış kenti&quot;nden 280 bin ton kar taşındı
YEREL

"KIŞ KENTİ"NDEN 280 BİN TON KAR TAŞINDI
Anne sütünüz nasıl artar
YEREL

ANNE SÜTÜNÜZ NASIL ARTAR
Çölyak hastalığına dikkat!
YEREL

ÇÖLYAK HASTALIĞINA DİKKAT!
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Çat İlçe Kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE ÇAT İLÇE KÜTÜPHANESİNE KİTAP BAĞIŞINDA BULUNULDU
Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Aydemir'den 'Erzurum İçin Yatırım Seferberliği' çağrısı
YEREL

AYDEMİR'DEN 'ERZURUM İÇİN YATIRIM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI
FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ/PDY'NİN ADLİYE YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Kayak merkezlerinde son durum
YEREL

KAYAK MERKEZLERİNDE SON DURUM
Erzurum'un altın çocuklarına önemli görev
YEREL

ERZURUM'UN ALTIN ÇOCUKLARINA ÖNEMLİ GÖREV
&quot;Sibirya soğuklarında&quot; ücretsiz spor yapma imkanı
YEREL

"SİBİRYA SOĞUKLARINDA" ÜCRETSİZ SPOR YAPMA İMKANI

Erzurum'a Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü kuruldu
YEREL

ERZURUM'A TEMİZ HAVA MERKEZİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
Erzurum Barosunu Paris' te Genel Sekreter Av. Şenpolat temsil etti
YEREL

ERZURUM BAROSUNU PARİS' TE GENEL SEKRETER AV. ŞENPOLAT TEMSİL ETTİ
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Metehan Şahiner &quot;Esaretim Sensin&quot;de başrolde
YEREL

METEHAN ŞAHİNER "ESARETİM SENSİN"DE BAŞROLDE
Erzurum'da 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi'
YEREL

ERZURUM'DA 'YALNIZ DEĞİLSİNİZ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİ PROJESİ'
Pastacılık kursu ev hanımlarına ekmek kapısı oldu
YEREL

PASTACILIK KURSU EV HANIMLARINA EKMEK KAPISI OLDU

Erzurum'da buz tırmanış festivali
YEREL

ERZURUM'DA BUZ TIRMANIŞ FESTİVALİ
Erzurum'daki Demirci ve Gül'ün yargılandığı &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DAKİ DEMİRCİ VE GÜL'ÜN YARGILANDIĞI "FETÖ" DAVASI
FETÖ'nün yurt ağabey ve ablalarına şafak baskını
YEREL

FETÖ'NÜN YURT AĞABEY VE ABLALARINA ŞAFAK BASKINI
Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
YEREL

ERZURUM'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
Kanser hastaları &quot;sıcak kemoterapi&quot;yle şifa buldu
YEREL

KANSER HASTALARI "SICAK KEMOTERAPİ"YLE ŞİFA BULDU