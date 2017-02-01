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Rektör Pakiş'e ziyaretler sürüyor



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş'e ziyaretler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş'e ziyaretler devam ediyor. Hakkari'de protokol üyeleri, dağcılar, üniversitenin akademik ve öğrencileri, ilin illeri gelenleri, STK temsilcilerinin ziyaret ettiği Prof. Dr. Ömer Pakiş'i bu defa da Hakkâri Adalet Komisyon Başkanı Yusuf Kaya ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Pakiş, üniversitenin canlanması için elinde geleni yapacağını söyledi.

(FT-MSA-Y)



01.02.2017 12:35:12 TSI

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