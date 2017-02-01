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Egeli ihracat şampiyonları ödüllerini Bakan Zeybekci'den alacak

- EİB 56 firmaya ödül verilecek



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İZMİR (İHA) - Ege Bölgesi'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği 16,6 milyar dolarlık ihracata, 5 milyar dolarlık katkı sağlayan ihracat şampiyonları Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından ödüllendirilecek. 3 Şubat 2017 Cuma günü İzmir Hilton'da düzenlenecek olan Ege İhracatçı Birlikleri 2016 İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreninde Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 56 firma ödülün sahibi olacak. İhracat şampiyonlarının ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci verecek.

Ege İhracatçı Birlikleri 2016 İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreninde sektörlerinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç firmaya ödül vereceklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, ödül töreninde geçmiş yıllarda olduğu gibi Ege İhracatçı Birlikleri toplamında en fazla ihracat gerçekleştiren firma, dış ticaret sermaye şirketi ve en fazla ihracat gerçekleştiren imalatçı-ihracatçı firma ödüllerinin de sahiplerini bulacağını kaydetti.

2016 yılını küresel piyasalarda talebin çekingen davrandığı bir yıl olarak geride bıraktıklarını anlatan Ünlütürk, "Amacımız, 200'den fazla ülkeye yıllık 16,6 milyar doların üzerinde ihracat yapan, tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını arttırmayı başaran Ege Bölgesi ihracatçılarını motive etmek, ihracatçılarımızın Türk ekonomisine, istihdamına, büyümesine verdiği katkının kamuoyunda daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri, İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Törenini bu yıl 13. kez düzenliyor. Ödül töreninde Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 56 firma ödülün sahibi olacak. İhracat şampiyonlarının ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci verecek. Ödül töreninde ödüllendirilecek 56 firma, 2016 yılında Ege İhracatçı Birliklerinden 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 56 firma, EİB'in 2016 yılında kayda aldığı 10 milyar 908 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 46'sına imza attı.



Kredi anlaşması imzalanacak

Ege İhracatçı Birlikleri 2016 İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni, Türk ihracatçılarının finansman ihtiyacına cevap verecek önemli bir anlaşmanın imza törenine de sahne olacak. Türk ihracatçısının en büyük finansman destekçilerinden Türk Eximbank Ak Finansal Kiralama, Finans Finansal Kiralama, Yapı Kredi Finansal Kiralama, İş Finansal Kiralama ve Garanti Finansal Kiralama leasing şirketleri ile 100 milyon dolarlık uzun vadeli ihracat finansman kredi anlaşması imzalayacak. Anlaşmaya; Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile leasing şirketlerinin yetkilileri Egeli ihracatçıların huzurunda imza atacaklar.



(AG-Y)



01.02.2017 12:36:18 TSI

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