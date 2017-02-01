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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın orta yaşlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:32
Aydın orta yaşlandı
Aydın orta yaşlandı
- Nüfusunun yüzde 40 genç olan Aydın'da en çok 35-39 yaş grubundaki kişiler yaşıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın nüfusunun yüzde 40,5'ini 30 yaş altı gençler oluşturuyor. 90 yaş üstü 2 bin 642 kişinin yaşadığı kentte, yaş gruplarına göre en fazla nüfus 81 bin 454 kişiyle 35-39 yaş grubunda bulunuyor.

2007 yılında kurulan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) 31 Aralık 2016 itibariyle açıklanan sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 871, Aydın nüfusu ise 1 milyon 68 bin 260 oldu.

En düşük Bozdoğan, en yüksek Didim
Aydın nüfusu 2015 yılında binde 11 oranında artarken, 2016 yılında bin 13,91 arttı. 2016 yılında Türkiye için nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşti. 2016 yılında Aydın'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 14 bin 754 kişi arttı. 2016 yılında 2015 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Bozdoğan, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise Didim oldu.

Aydın nüfusunun yüzde 49,9'unu 533 bin 4 kişiyle erkekler, yüzde 50,1'ini ise 535 bin 256 kişiyle kadınlar oluşturdu. Aydın'da 2015 yılında kilometrekareye 134 kişi düşerken, 2016 yılında 136 kişi düştü. Aydın toplam nüfusunun yüzde 26,38'i 281 bin 763 kişiyle Efeler, yüzde 14,40'ı 153 bin 879 kişiyle Nazilli, yüzde 11,02'si 117 bin 730 kişiyle Söke, yüzde 10,01'i 106 bin 939 kişiyle Kuşadası, yüzde 1,20'si 12 bin 800 kişiyle Yenipazar, yüzde 1,17'si 12 bin 499 kişiyle Buharkent, yüzde 1,06'sı 11 bin 333 kişiyle Karpuzlu ilçesinde ikamet ediyor.

Aydın nüfusu genç
Aydın nüfusunun yüzde 40,5'ini 432 bin 738 kişiyle 30 yaşın altındaki gençler oluşturuyor. Aydın'da 90 yaşın üzerinde 729 erkek ve bin 913'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 642 kişi yaşıyor. Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 81 bin 454 kişi ile 35-39 yaş grubunda bulunuyor.
(MB-Y)

01.02.2017 12:36:19 TSI
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