YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kiraz Pazarı sezona hazır olacak

Kiraz Pazarı sezona hazır olacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesinin yapımına devam ettiği Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı AK Parti Milletvekillerinin büyük beğenisini topladı. Kiraz Pazarı inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile Manisa Milletvekili Recai Berber projeye tam not verdi.

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ve Manisa Milletvekili Recai Berber, yapım çalışması devam eden Şehzadeler Belediyesi Sancaklıbozköy Kiraz Pazarı inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında vekillere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Başkan yardımcısı Bilal Demir ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Kavas'ta eşlik etti.

Kiraz Pazarı'nın açılışını Nisan ayı içerisinde yapmayı planladıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Sancaklıbozköy ve civar mahallelerde çok ciddi bir kiraz üretimi oluyor ve Kuzey yarım kürede açık alanda ilk kiraz bu bölgede yetişiyor. Bu bölgede yetişen kirazımızı da ihraç ediyoruz. Burada kiraz ticareti kahve önlerinde, sokak aralarında çok elverişsiz şartlarda yapılıyordu. Bölgedeki üreticilerimizin de bir pazar yeri yapılması noktasında talepleri vardı. Şehzadeler Belediyesinin kurulmasının öncesinde de Kiraz üreticileri Birliğinin girişimi ile Sayın Milletvekilimiz Recai Berber'in bu alanın tahsis edilmesi ile ilgili çalışmalarının olduğunu da biliyorduk. Biz göreve geldikten hemen sonra hazineye ait olan bu 138 bin metrekarelik alan için tahsis talebinde bulunduk. Uzun uğraşlar neticesinde değerli milletvekillerimizin büyük destekleri ile bu alanın tahsisini aldık. Burada 75 bin metrekarelik bir alanı Kiraz Pazarı yapmak için ayırdık. Bunun da 48 bin 200 metrekarelik alanını kullanıyoruz. Kiraz Pazarımızda 60 metrekarelik 60 adet satış bölümü var. Ayrıca sosyal donatı alanlarını da yapıyoruz. Kiraz Pazarımızı 4 Milyon 380 bin TL'lik bir maliyetle bitmiş olacak. İnşallah Kiraz Pazarımızın açılışının da Nisan ayının başında yapmayı planlıyoruz. Çünkü Nisan ayından itibaren üreticilerimiz kirazlarını tüccarla buluşturmaya başlıyorlar. Kiraz Pazarımızın Ege Bölgesinin, belki de Türkiye'nin en güzel Pazar yerlerinden birisi oluyor. Artık üreticilerimiz büyük zahmetlerle ürettikleri ürünlerini son derece modern, çağdaş ve geniş bir alanda tüccarlara satabilecekler. Hemen alt taraftan geçen İzmir - İstanbul otoyolu bu pazarı çok daha değerli kılacak. Çünkü pazardan çıkan ürünler 3 - 4 saat içerisinde İstanbul'a ulaşabilecek" dedi.



"Bu proje Manisa için rüya projedir"

Kiraz Pazarı projesinin tüm Manisa açısından bir rüya proje olduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise şunları söyledi: "Bu Kiraz Pazarı sadece Sancaklıbozköy Mahallemizin değil, tüm Manisa'nın bir nevi rüyası idi. Bu topraklarda yetiştirip Dünya'nın her yerine gururla ulaştırdığımız bu ürünün kahvehane köşelerinde sağlıksız ortamlarda alışverişlerinin olması bizleri çok üzüyordu. Özellikle üreticilerimiz, müstahsillerimiz ve iş adamlarımız bundan son derece rahatsızdı. Böylesine güzel bir tesisi Şehzadeler'imize, Sancaklıbozköy Mahallemize kazandırılıyor. Kiraz Pazarı'nın bu sezona yetişmesi son derece önemliydi. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"



"Çelik olmaz denileni yine yapıyor"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in olmaz denilen bir projeyi daha hayata geçirdiğinin altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bu içerisinde bulunduğumuz alanın tahsisinin yapılması noktasında Recai Berber ağabeyimizin özel gayretlerinin olduğunu bizzat biliyor ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca böylesine güzel bir projenin de yapılması noktasında kıymetli belediye başkanımız ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kiraz Pazarı projesi, kiraz üreticilerimiz açısından rüya bir projeydi. Olmaz denileni her zamanki gibi yine Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik yerine getiriyor. Bu güzel projenin açılışının da nisan ayı başında yapılaması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Rabbim açılışında da bizleri bir araya getirsin inşallah" diye konuştu.

(SC-Y)



01.02.2017 12:36:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER