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Salihli esnaf kefalete "Gelişim ve uyum" eğitimi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Halil Aşık Başkanlığındaki Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Kooperatif Gelişim ve Uyum Eğitim Kursuna katılanlara sertifika verildi.

Meslek Dersi Öğretmeni Burcu Erden tarafından verilen 24 saatlik eğitimin ardından Kooperatif Gelişim ve Uyum Eğitim Kursunu başarı ile tamamlayan başta Kooperatif Başkanı Halil Aşık ve Kooperatif Müdürü Erdal Tunca olmak üzere, yönetim asil ve yedek, denetim asil ve yedek üyeler ile kooperatif personeli, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kursu başarı ile tamamlayan 17 kursiyerin sertifikalarını ise Salihli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yazka tarafından verildi.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, kooperatif olarak amaçlarının düzenlenen bu tür kurslarla kurumsallaşma, pazarlama teknikleri, müşteri ilişkilerinde beden dili gibi konularda eğitmek olduğunu söyledi.

(BA-SC)



01.02.2017 12:39:27 TSI

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