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Başkan Fırat muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA) - AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, kentin sorun ve sıkıntılarını konuşmak üzere mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bir kahvaltı salonunda Başkan Fırat'la bir araya gelen 16 mahalle muhtarı, son günlerde tekrar Hakkari'nin ilçe statüsüne indirileceği ve Yüksekova'nın il olacağı söylentilerinin dolaştığını ve bundan dolayı tedirgin olduklarını söyledi.

Başkan Fırat ise, bu söylentilerin asılsız olduğunu ifade ederek, AK Parti hükümeti olarak torba anayasasından bu maddeyi çıkardıklarını ve gündeme artık alınmadığını söyledi.

Muhtarların mahalle sorunlarını da aktardığı toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

(MK-MSA-Y)



01.02.2017 12:45:15 TSI

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