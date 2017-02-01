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Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'dan yatırımlar ve su ile ilgili açıklama

- "Şu anda su konusunda sıkıntımız yok diyebilirim"



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, geçtiğimiz aylarda yaşanan su sorununun aşıldığını belirterek, "Şuanda su konusunda sıkıntımız yok diyebilirim. Su depolarının doluluk oranında ve su potansiyelimizde bir sorun görünmüyor" dedi.

İHA'ya konuşan Başkan Çakır, Kuzey Çevreyolundaki çalışmalar, su konusundaki son durum ve sağlık yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Doluluk oranında ve su potansiyelimizde bir sorun görünmüyor"

Su konusunda yaşanan sıkıntıların aşıldığını belirten Çakır, "Şu anda su depolarının doluluk oranında ve su potansiyelimizde bir sorun görünmüyor. Sistem kendi kendini düzenliyor. Bazı bölgelerde eski hatlardan yeni hatlara geçiş ve asbestli boruların değiştirilmesi noktasında bazen kısa süreli kesintiler yaşanabiliyor. Ekipler kayıp ve kaçak çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Su konusunda sıkıntımız yok diyebilirim. Tabi barajların doluluk oranları ve su kaynaklarının yeteri derecede beslenip beslenemediği gibi sorular da bahara doğru cevabını bulacaktır" diye konuştu.

"Firma şantiyesini kurdu ve çalışmalarına başladı"

Kuzey Çevreyolu'nda çalışmaların başladığını ifade eden Çakır, havaların düzelmesiyle birlikte yüklenici firmanın işe tam olarak başlayacağını belirtti. Başkan Çakır, "Burayla ilgili yer teslimi yapıldı. Firma şantiyesini kurdu ve çalışmalarına başladı. Bu firmamız güçlü bir firma ve kısa sürede burayla ilgili önemli bir aşamaya geleceğini düşünüyoruz. Toplulaştırmayla ilgili çalışmaları aksatacak bir durumun ortaya çıkacağını sanmıyorum. Henüz anlaşma sağlanmamış hak sahipleriyle de görüşmeler sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Güney çevreyolu gündemimizde yok. İleride gerekirse bura için de bir çalışma yapılabilir. Tabi yol çalışmalarına önem veren bir büyükşehiriz. Bu anlamda Malatya'da önemli sayıda kuşak yolunu hizmete açtık, açmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya'da devam eden sağlık yatırımlarıyla ilgili de bilgiler vererek, yeni devlet hastanesi yanına fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile kadın doğum ve çocuk hastanesi yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Eski devlet hastanesinin yerine araştırma hastanesi yapımının onaylandığını ve önümüzdeki günlerde buranın ihalesinin yapılacağını belirten Çakır, "Eski devlet hastanemizin yerine araştırma hastanesi yapılması için gerekli onaylar alındı. Çok kısa süre içerisinde buranın ihalesi yapılacak. İnşallah Malatya'mıza yakışır bir araştırma hastanemiz ortaya çıkacak. Malatya'nın bir sağlık üssü olması en büyük amacımız. Bu doğrultuda önemli adımlar atıldı, atılmaya da devam ediyor. Yeni devlet hastanesi yanına fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile kadın doğum ve çocuk hastanesi yapım çalışmaları sürüyor. Kadın doğum ve çocuk hastanemiz 300 yataklı olacak. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz ise 100 yataklı olacak. Askeri hastanenin yeriyle alakalı da bir takas durumu söz konusu. Şuan Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(MT-OE-Y)



01.02.2017 12:47:10 TSI

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