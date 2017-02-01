YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sokak hayvanlarının yeni yuvaları

Sokak hayvanlarının yeni yuvaları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te sokak hayvanlarını soğuk hava şartlarından korumak için yapılan yuvalar şehrin her noktasında yer alıyor.

Yapılan kedi ve köpek kulübelerine vatandaşlar da önlerine mama ve su koyuyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi olarak, can dostlarımızı yaz mevsiminin zorluklarına karşı koruduğumuz gibi içerisinde bulunduğumuz kış mevsiminin de olumsuzlukları ile en az şekilde karşılaşmaları için çalışıyoruz. Malumunuz üzere kış mevsimindeyiz ve olumsuz hava şartları var. Biz de Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizin belirli noktalarına kedi ve köpek kulübeleri bırakarak, can dostlarımızın burada korunmalarını sağlıyoruz. Kulübelerin yanına ayrıca mama ve su bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu anlamda evlerinin önlerindeki uygun alanlara yemek ve su kapları bırakmalarını rica ediyoruz. Böylece zor kış şartlarına karşı can dostları sokak hayvanlarını korumuş oluruz" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y



01.02.2017 12:47:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER