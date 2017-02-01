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Balıkesir'de cezaevinden kaçtılar, Fethiye'de yakalandılar



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Balıkesir Bandırma Yarı Açık cezaevinden kaçan zanlılar, Fethiye'de yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2013 yılının Eylül ayında Fethiye'de motosiklet tamircisini döverek ölümüne sebebiyet vermelerinden dolayı 'Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu Bandırma Yarı Açık Cezaevi'nden kaçan K.S. (23) ve E.Ç'nin (27) Fethiye'de olduğunu tespit etti. 1 ay önce yarı açık ceza evinden kaçarak tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, yağma gibi 6 ayrı suç işleyen K.S.ve E.Ç'nin yapılan titiz çalışmalar sonucu Yenimahalle'de 2 katlı bir villada oldukları belirlendi.

Asayiş Büro Amirliğindeki polis ekipleri, villada kaldıkları tespit edilen zanlılara evde bulundukları sırada gece saat 22.00 sularında baskın düzenledi. Villanın ikinci katındaki pencereden kaçmaya çalışırken yakalanan zanlılardan K.S'nin üzerinden tabanca, E.Ç'nin üzerinden ise kokain maddesi çıktı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılar, cezaevi firarisi olmaktan ve işledikleri 6 ayrı suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(MB-Y)



01.02.2017 12:48:08 TSI

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