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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalyalı turizmciden Rus Konsolosa ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:44
Antalyalı turizmciden Rus Konsolosa ziyaret
Antalyalı turizmciden Rus Konsolosa ziyaret
- Diyar İçkale Gültekin:
- ' 2017 erkenci rezervasyonları umut veriyor'

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesinde bulunun Spice Hotel'in Yönetim Kurulu üyesi ve Moldova Antalya fahri konsolosu Diyar İçkale Gültekin, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Gültekin, 2017 yılı için alınan erkenci rezervasyoranı umut verici olduğunu söyledi.
Turizmci ve Moldova Antalya fahri konsolosu Diyar İçkale Gültekin, Rusya Federasyonu Antalya başkonsolosu Oleg Rogoza'yı makamında ziyaret ederek konsolosluk faaliyetleri hakkında kendisinden bilgiler aldı. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmenin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.
Gültekin ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; iki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yaparak Rusya federasyonu vatandaşlarının Türkiye ve Antalya sevgisinin herkesin malumu olduğunu s öyledi. Yeni dönemde Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen ikili görüşmeler sonucunda alınan kararların turizmcileri oldukça mutlu ettiğinin altını çizen Gültekin : ' Bugün gerçekleştirdiğim ziyarette sayın Rogoza ile ağırlıklı olarak turizm konusunu ele aldık oldukça verimli bir sohbet gerçekleştirdik kendisine misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum ayrıca bu yıl ' erkenci'' diye tabir ettiğimiz erken rezervasyon oranı rakamlarının 2015 yılına göre ikiye katlaması turizmcileri oldukça mutlu ettiğini düşünüyorum. 2017 yılında ülkemize gelen rus turist sayısında rekorların yaşanacağının emarelerini şimdiden almaya başladık 2017 yılında tüm turizmci camiasına başarılar bereketli seneler diliyorum dedi.

(AA-

01.02.2017 12:49:31 TSI
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