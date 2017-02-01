YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'deki iş makinesi üreticileri Konya'da buluştu

Türkiye'deki iş makinesi üreticileri Konya'da buluştu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Türkiye'deki iş makinesi üreticilerini temsil eden Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), Konyalı sanayicilerle değerlendirme toplantısında buluştu.

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda, sektörün Türkiye ekonomisi için önemine değinilirken, toplantıya katılan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın yatırım avantajlarını anlattı.

Konya'nın yükselen sanayi yapısı ile Türkiye'nin ikinci Marmara Havzası olmaya aday bir şehir olduğunu vurgulayan Kütükcü, şehrin gelişen sanayi alt yapısının ulusal yatırımcıların yanı sıra uluslararası yatırımcıların da dikkatini çektiğini söyledi. Sunumunda Konya'nın 2016 yılında 177 ülkeye, yüzde 71'i sanayi sektöründe olmak üzere 1 milyar 333 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Kütükcü, makine ve aksamları sektörünün ihracatta lider olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin 3. Büyük OSB'si

Konya Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi veren Kütükcü, 23 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan bölgenin Türkiye'nin 3. büyük OSB'si olduğunu, bölgede toplam 563 fabrikanın üretim yaptığını, 38 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti. Kütükcü, "Şu anda Konyalı girişimcilerin ve sanayicilerin yoğun olarak üretim gerçekleştirdiği bölgemiz, 2013 yılından bu yana uluslararası yatırımcıların da gözdesi haline geldi. Unilever firması tüm üretimini Konya OSB'ye taşıdı" şeklinde konuştu. Konya'nın yatırımcıya daima kazandıran bir şehir olduğunu kaydeden Kütükcü, şehrin genç nüfus, yetişmiş insan kaynağı, ulaşım kolaylığı, deprem riskinin az olması gibi yatırım avantajlarını anlattı.



İş makineleri sektörü Avrupa'da 4., dünyada 11. sırada

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Halil Tamer Öztoygar da, Türk makine sektörünün gelişmesine ve dünyaya açılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Türk makine sektörünün büyüyen bir güce sahip olduğunu belirten Öztoygar, "Türkiye'nin yatırım hedeflerine ve projelerine bakıldığında iş makineleri sektörüne bugün olduğundan daha fazla ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz iş makineleri pazarının Avrupa'da 4., dünyada 11. sırada yer alması, Türk makine sektörünün giderek büyüyen bir güce sahip olduğunu göstermektedir. Biz de dernek olarak sektörün gücünü artıracak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İMDER'e yeni üye olan firmalara katılım belgeleri verildi.

(İHA-İP-Y)



01.02.2017 12:50:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER