01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye'deki iş makinesi üreticileri Konya'da buluştu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:45
Türkiye'deki iş makinesi üreticileri Konya'da buluştu
Türkiye'deki iş makinesi üreticileri Konya'da buluştu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Türkiye'deki iş makinesi üreticilerini temsil eden Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), Konyalı sanayicilerle değerlendirme toplantısında buluştu.
Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda, sektörün Türkiye ekonomisi için önemine değinilirken, toplantıya katılan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın yatırım avantajlarını anlattı.
Konya'nın yükselen sanayi yapısı ile Türkiye'nin ikinci Marmara Havzası olmaya aday bir şehir olduğunu vurgulayan Kütükcü, şehrin gelişen sanayi alt yapısının ulusal yatırımcıların yanı sıra uluslararası yatırımcıların da dikkatini çektiğini söyledi. Sunumunda Konya'nın 2016 yılında 177 ülkeye, yüzde 71'i sanayi sektöründe olmak üzere 1 milyar 333 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Kütükcü, makine ve aksamları sektörünün ihracatta lider olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 3. Büyük OSB'si
Konya Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi veren Kütükcü, 23 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan bölgenin Türkiye'nin 3. büyük OSB'si olduğunu, bölgede toplam 563 fabrikanın üretim yaptığını, 38 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti. Kütükcü, "Şu anda Konyalı girişimcilerin ve sanayicilerin yoğun olarak üretim gerçekleştirdiği bölgemiz, 2013 yılından bu yana uluslararası yatırımcıların da gözdesi haline geldi. Unilever firması tüm üretimini Konya OSB'ye taşıdı" şeklinde konuştu. Konya'nın yatırımcıya daima kazandıran bir şehir olduğunu kaydeden Kütükcü, şehrin genç nüfus, yetişmiş insan kaynağı, ulaşım kolaylığı, deprem riskinin az olması gibi yatırım avantajlarını anlattı.

İş makineleri sektörü Avrupa'da 4., dünyada 11. sırada
Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Halil Tamer Öztoygar da, Türk makine sektörünün gelişmesine ve dünyaya açılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Türk makine sektörünün büyüyen bir güce sahip olduğunu belirten Öztoygar, "Türkiye'nin yatırım hedeflerine ve projelerine bakıldığında iş makineleri sektörüne bugün olduğundan daha fazla ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz iş makineleri pazarının Avrupa'da 4., dünyada 11. sırada yer alması, Türk makine sektörünün giderek büyüyen bir güce sahip olduğunu göstermektedir. Biz de dernek olarak sektörün gücünü artıracak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından İMDER'e yeni üye olan firmalara katılım belgeleri verildi.
(İHA-İP-Y)

01.02.2017 12:50:39 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir'de kış dönemi kampları yoğun ilgi görüyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE KIŞ DÖNEMİ KAMPLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Banyodaki kömür kovası 2 kadını zehirledi
YEREL

BANYODAKİ KÖMÜR KOVASI 2 KADINI ZEHİRLEDİ
Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KONYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Başkan Altay: &quot;Selçuklu 50 ilden 77 ülkeden büyük&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "SELÇUKLU 50 İLDEN 77 ÜLKEDEN BÜYÜK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SORGUN:
Beyşehir Gölü'nde su kuşu sayımı yapıldı
YEREL

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE SU KUŞU SAYIMI YAPILDI
Ereğli'de öğrenciler için eğlence programları hazırlanıyor
YEREL

EREĞLİ'DE ÖĞRENCİLER İÇİN EĞLENCE PROGRAMLARI HAZIRLANIYOR
Kulu'da hayırsever bir vatandaş aç köpekleri ekmekle doyurdu
YEREL

KULU'DA HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ AÇ KÖPEKLERİ EKMEKLE DOYURDU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Konya'da mesleki eğitim alanında yeni dönem
YEREL

KONYA'DA MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA YENİ DÖNEM
&quot;Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması&quot; projesi
YEREL

"MADDE BAĞIMLILARININ TOPLUMA KAZANDIRILMASI" PROJESİ
KONESOB'tan kadın girişimcilere müracaat çağrısı
YEREL

KONESOB'TAN KADIN GİRİŞİMCİLERE MÜRACAAT ÇAĞRISI
Emekli Vali Güney'den Başkan Tutal'a ziyaret
YEREL

EMEKLİ VALİ GÜNEY'DEN BAŞKAN TUTAL'A ZİYARET
Oğluna ev almak için bankadan çektiği parayı çaldılar
YEREL

OĞLUNA EV ALMAK İÇİN BANKADAN ÇEKTİĞİ PARAYI ÇALDILAR

Başkan Tutal, askere gidecek gençlerle buluştu
YEREL

BAŞKAN TUTAL, ASKERE GİDECEK GENÇLERLE BULUŞTU
AK Parti Konya, referandum saha çalışmaları öncesinde kampa girdi
YEREL

AK PARTİ KONYA, REFERANDUM SAHA ÇALIŞMALARI ÖNCESİNDE KAMPA GİRDİ
Sosyal medyadaki tartışma bıçaklı kavgayla son buldu
YEREL

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYLA SON BULDU