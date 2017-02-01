YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eski otogar yıkılmaya başladı

Eski otogar yıkılmaya başladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin Azmimilli Mahallesi'ne taşınmasının ardından Çoban mevkiinde bulunan eski otogarın yıkım işlemleri başladı.

Eski otogar yıkılmaya başladı. İlk olarak eski yazıhanelerde ki büroların alüminyum kapıları ve camları söküldü.

Düzcelilere yıllardır hizmet veren Çoban mevkiinde ki eski otogar tamamen tarihe karışıyor. Yeni otogarın Azmimilli Mahallesi'ne yapılmasının ardından boşalan eski otogarda ki yazıhaneler harabeye döndü ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelmişti. Harekete geçen ekipler, ilk olarak yazıhanelerde bulunan ve kullanılır durumda ki alüminyum kapılar ile camları sökerek yıkım işlemlerine başladılar. Yazıhane sahiplerinin işlerine yarayan malzemeleri almalarının ardından eski garajlarda ki beton yapılarda tamamen yıkılacak.

(AY)



01.02.2017 12:51:34 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER