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Başkale'de kar temizleme çalışması



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi, üç gündür çarşı merkezi başta olmak üzere mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Başkale'de aralıksız etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yüksek kesimlerde bir metreyi aşan kar kalınlığı, kırsal mahallelerle ilçe merkezindeki yolların tamamen kapanmasına neden oldu. Kar yağışından sonra Başkale Belediyesi, kapalı olan yolları en hızlı şekilde açmaya başladı. Ekipler 24 saat aralıksız çalışarak merkezdeki sokak ve caddeleri açarak, çarşı merkezinde toplanan karı ise iş makineleri ile ilçe dışına çıkardı.

Belediye yetkilileri, büyük bir özveri ile gecesini gündüzüne katarak çok zor şartlarda ilçe halkına hizmet götürdüklerini belirterek, "Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Yer yer bir metreyi geçen kar kalınlığı nedeniyle ekiplerimiz temizleme çalışmalarında zorlansa da halkımızın hak ettiği hizmeti verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber edip bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar" dedi.

(MSA-Y)



01.02.2017 12:55:16 TSI

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