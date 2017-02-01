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Nüfus rekoru yine Atakum'da

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:55
Nüfus rekoru yine Atakum'da
Nüfus rekoru yine Atakum'da

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Atakum ilçesi, 2016 yılında nüfusunu 11 bin 493 arttırarak, Karadeniz Bölgesi'nde nüfusu en fazla artan ilçe oldu.
TÜİK, 2016 yılı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Samsun'da nüfus artışının en yoğun yaşandığı ilçe, Atakum ilçesi oldu. 2015 yıl sonu verilerinde nüfusu 169 bin 809 olan Atakum ilçesinin nüfusu yüzde 7'lik artış ile 181 bin 302'ye ulaştı. Nüfusu 169 bin 809'dan 181 bin 302'ye çıkan Atakum ilçesinde cinsiyete göre nüfus oranında kadınların sayısı, erkeklerden daha fazla olarak belirlendi. 87 bin 800 erkeğin yaşadığı Atakum ilçesinde, kadın nüfusu ise 93 bin 502 oldu. Atakum ilçesinin nüfus artışının, hızlı değişim ve gelişim sürecinin bir parçası olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum değişiyor ve gelişiyor. Bu değişim ve gelişim süreci, başta bölgemiz olmak üzere birçok ilden ilçemize göç olmasına neden oluyor" dedi.
TÜİK tarafından 31 Aralık 2016 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri açıklandı. Bu verilere göre Samsun'un nüfusu 16 bin 43 kişi artarak 1 milyon 295 bin 927 oldu. Geçen sene 169 bin 809 olan Atakum ilçesi nüfusu, bu yıl 11 bin 493 kişi artışla 181 bin 302'ye ulaştı. Nüfus artışının, ilçedeki değişim ve gelişimin bir sonucu olduğunu kaydeden Başkan Taşçı, "Atakum ilçesi, Karadeniz Bölgesi'ndeki kentler başta olmak üzere bir şehirde yaşayan vatandaşlarımızın göz bebeği. Doğal güzellikleri, sosyal ve kültürel hayatı, yerel yönetimler alanındaki başarıları ile sürekli ön planda olan ilçemiz, herkesin yaşamak istediği bir yaşam merkezi haline geldi. Nüfus artışı elbette bizi sorumluluklarımızı daha da arttırıyor. Ama biz sorumluluklarımızın farkındayız ve daha da yaşanılabilir bir Atakum için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

01.02.2017 12:59:46 TSI
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