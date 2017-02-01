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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta 363 köy yolu ulaşıma kapandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:56
Muş'ta 363 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta 363 köy yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 363 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Muş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı durma noktası getirdi. Şimdiye kadar 363 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, çalışmaların kar yağışından dolayı fazla yapılamadığını ve acil durumlara müdahale edildiğini söyledi. Yentür, kar yağışının durmasıyla birlikte çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
Karayolları 113. Şube Şefi Veysel Taşkın ise, Erzurum-Muş karayolunun Seferek Geçidi ile Varto- Karlıova karayolunun fırtına ve görüş yetersizliğinden dolayı trafiğe kapandığı söyledi.
(MSA-Y)

01.02.2017 13:00:52 TSI
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