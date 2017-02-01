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Çankırı'da Kentsel Dönüşüm İrtibat Bürosu Açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türk

ÇANKIRI (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çankırı Belediyesinin iş birliği ile yürüttüğü "Riskli Alanların Dönüşüm Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirme amacı ile Kentsel Dönüşüm İrtibat Bürosu açıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Camii Meydanı'nda açılan irtibat bürosunda, riskli alan ilan edilen Kırkevler ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan toplam 22 hektarlık alanın hak sahipleri ile muvafakat alma görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Kırkevler ve Fatih Mahallelerinde ilan edilen riskli alan içerisinde parseli bulunan vatandaşlar, kentsel dönüşüm irtibat bürosuna giderek muvafakat görüşmelerini gerçekleştirebilecek. Proje hakkında detaylı bilgi almanın yanı sıra dairelerin iç yerleşim detayları, bina görselleri, sosyal donatıları gibi konularda da bilgi alabilecekler. Vatandaşlar, irtibat bürosunda verilen hizmetten hafta içi mesai saatlerinde faydalanabilecek.

Kırkevler ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan toplam 22 hektarlık bölge, 6306 sayılı "Afet Riski Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında 31.05.2015 ve 01.06.2015 tarihli resmi gazetelerde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan olarak ilan edilmişti.

(MT-BÖ)



01.02.2017 13:03:34 TSI

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