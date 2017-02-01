YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehirli engelli sporcular, aile büyükleriyle doyasıya eğlendi

Büyükşehirli engelli sporcular, aile büyükleriyle doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un engelli sporcuları, düzenlenen organizasyonla aile büyükleriyle doyasıya eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un engelli sporcuları "Dedem, Ninem ve Ben" projesi kapsamında misafir edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında engelli sporcular, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi''ni ziyaret etti, ardından hep birlikte AVM'de bowling oynadı. Dede veya nineleriyle geziye katılan engelli sporcular, ilk olarak Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Alanda merak ettikleri makinaları eğitmenler eşliğinde gezen sporcular, sorular sorarak düzenekler hakkında bilgi aldı. Sporcular daha sonra dede ve nineleri ile birlikte AVM içerisinde bulunan bowling salonuna gitti. Kendilerine ayrılan bölgede hep birlikte bowling oynamanın tadını çıkaran engelli sporcular, eğlenceli bir gün geçirdi. Bowling müsabakalarının sona ermesinden sonra toplu bir fotoğraf çekerek günü noktaladılar.

(İG-AY)



01.02.2017 13:05:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER