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Büyükşehirli halterciler'den 2 Türkiye derecesi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Fethiye'de yapılan Türkiye Halter Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler, biri altın biri de bronz madalya olmak üzere iki derece kazandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 26-29 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye Büyükler Halter Ferdi Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler, biri Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere bir de Türkiye üçüncülüğü kazandı. Fethiye Eldirek Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Şampiyonası'na 111'i bayan, 321'i erkek olmak üzere, toplam 432 sporcu katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ise şampiyonaya 2 antrenör, 7 sporcuyla katıldı. 75 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Rabia Kaya, koparmada 88, silkmede 110, toplamda 198 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl Zonguldak'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli sporcu Kaya, bu başarını bu yıl da sürdürdü. Kaya'nın ardından podyuma çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un bir diğer haltercisi Halil İbrahim İnce, 77 kiloda yarıştı. İnce, Koparmada 130, Silkmede 160, toplamda 290 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

(İG-AY)



01.02.2017 13:06:30 TSI

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