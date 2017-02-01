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Ölümüne yol açma çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de köy yollarına inen çığların görüntüsü korkutuyor.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonrasında başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Halen kapalı olan köy ve mezra yollarında çalışmalar devam ederken, inen çığlar ise insanları ürkütüyor. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin açtığı çığ tünellerinin yüksekliği yer yer 7 metreyi buluyor.

Önceki gün Kırıkdağ köyü bölgesinde düşen 6 ayrı çığı temizleyen ekipler, zorlu doğa koşullarına adeta meydan okuyorlar. Görenleri ürküten görüntülerin yaşandığı çığ bölgesinde çalışmaların halen devam ettiği belirtildi.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri ise, kış boyunca 55 iş makinesi ve 72 personel ile karla mücadele ettiklerini ifade ederek, en büyük korkularının ise dağlardan kopan çığların olduğunu söylediler.

Açılan çığ tünellerinden korku içinde geçtiklerini belirten köy sakinleri ise, büyük çığları kısa sürede yoldan temizleyen karla mücadele ekibine de teşekkür ettiler.

(FT-MSA-Y)



01.02.2017 13:06:42 TSI

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