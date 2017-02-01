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Toroslar'ın çocukları ilk kez kulaç attı, raket tuttu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, konargöçer olarak hayatlarını sürdüren çocukların hayallerini 'Sarıkeçili Çocuklar Projesi' ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında eğitimlerinde başarı gösteren 30 öğrenci çeşitli eğitimler ve sosyal aktivitelerle eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Aynı zamanda proje kapsamında öğrenciler Mersin'in tarihi ve doğa güzelliklerini tanıma fırsatı da yakalıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından birlikte düzenlenen Sarıkeçili Çocuklar Projesi kapsamında eğitimlerinde başarılı olan 30 öğrenci Mersin kent merkezine getirildi. Öğrenciler proje kapsamında davranış kuralları ve madde bağımlılığı gibi konularında eğitim alırken, Mersin Deniz Müzesi ve Tarsus Hayvanat Bahçesi gibi tarihi ve turistik alanları gezdiler. Aydıncık, Erdemli ve Mezitli'nin dağlık kesimlerinde yaşamlarını devam ettiren Sarıkeçilili çocuklar ise proje kapsamında ilk defa tenis ve yüzme gibi alanlarda eğitim aldı. Tenis eğitimine katılan Aydıncık Ortaokulu öğrencisi Oğuzhan Altuner ilk defa tenis eğitimi aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bizlere bu imkanı sağladığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ederim" dedi.

Esenpınar Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Metik ise derslerinde başarılı olduğu için projeye dahil edildiğini belirterek "Bu programa katıldığım için çok mutluyum. Önümüzdeki yıl bu projede yer almak için derslerime daha fazla çalışacağım ve bu projede tekrar yer alacağım" diye konuştu.

Proje kapsamında başarılı 30 öğrenci 'obezite ve ergenlik eğitimi, eğitim zaman planlaması' gibi birçok eğitim programına katılacak.

(KRY-Y)



01.02.2017 13:07:34 TSI

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