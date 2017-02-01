Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
- Tipi nedeniyle yollar kapandı
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Yoğun kar tipi ve kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas Karayolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.
Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun tipi nedeniyle Malatya-Sivas karayolu da sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapandı. Bölge trafik ekipleri Hekimhan ilçesinden itibaren araçların Sivas yönüne geçişlerine izin vermezken aynı şekilde Sivas yönünden yol araç trafiğine kapatıldı.
Malatya-Çelikhan yolu da kapalı
Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Çelikhan yolunun da ulaşıma kapandığı öğrenildi. Her iki taraftan da polis ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.
(CÖ-OE-Y)
01.02.2017 13:09:04 TSI
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