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Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

- Tipi nedeniyle yollar kapandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yoğun kar tipi ve kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas Karayolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun tipi nedeniyle Malatya-Sivas karayolu da sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapandı. Bölge trafik ekipleri Hekimhan ilçesinden itibaren araçların Sivas yönüne geçişlerine izin vermezken aynı şekilde Sivas yönünden yol araç trafiğine kapatıldı.

Malatya-Çelikhan yolu da kapalı

Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Çelikhan yolunun da ulaşıma kapandığı öğrenildi. Her iki taraftan da polis ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.

(CÖ-OE-Y)



01.02.2017 13:09:04 TSI

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