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Başkan Tuna'dan Sancaklı'ya taziye mesajı



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli milletvekili ve eski Milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajında merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Başkan Tuna, "MHP Kocaeli milletvekilimiz Saffet Sancaklı kardeşimizin değerli eşi Hülya Sancaklı'nın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Saffet Sancaklı kardeşimizin acısını ve üzüntüsünü derinden paylaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

(KRY-Y)



01.02.2017 13:09:20 TSI

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