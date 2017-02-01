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ESTP'dan Halep'e yardım kampanyası



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - ESTP'nin organize ettiği "Halep'e Yardım Kampanyası" kapsamında toplanan yardımlar 40 TIR'ı doldurdu.

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde başlatılan organizasyonda 40 TIR yardım toplanarak Halep'ten göç eden mazlum Suriye halkına ulaştırıldı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli yaptığı açıklamada yardımlarla ilgili gelişmeleri değerlendirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum Sivil Toplum Platformu'nu oluşturan yardım kuruluşlarından İHH, Hayrat Vakfı, Deniz Feneri, Ebu İshak ve Vuslat Derneği'nin bütün imkânlarını kullanarak yürüttükleri yardım kampanyasında Erzurum halkının ve işadamlarının büyük desteğini gördüklerini belirten Güvenli, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yardım çadırının amacına ulaştığı için kaldırıldığını ama yardımların devam edeceğini hatırlattı.

ESTP Başkanı Güvenli; "Mağdur ve Mazlum Halepli kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyasında Erzurum halkı bizi yalnız bırakmadı. Erzurum Sivil Toplum Platformu olarak bünyemizdeki yardım kuruluşları ile birlikte organize ettiğimiz yardım kampanyasıyla bugün itibarıyla 40 adet yardım TIR'ını ihtiyaç sahiplerine göndermiş olduk. Her bir TIR'daki yardımlar ihtiyaç sahiplerine resmi görevlilerimiz tarafından ulaştırıldı. Oradaki kardeşlerimiz Suriye barış yurdu oluncaya ihtiyaçlı olarak yaşamaya devam edeceklerdir" diye konuştu.

GÜVENLİ, YARDIMLARIN İÇERİĞİNİ ANLATTI

Kampanyaya katılan yardım kuruluşlarının katkıları ve yardımların muhtevasına ilişkin olarak bilgiler de veren Güvenli, toplamda 40'ı bulan yardım TIR'larından 4'ünün Deniz Feneri Derneği, 3'ünün Ebu İshak Vakfı, 17'sinin İHH İnsani Yardım Vakfı, 13'ünün Hayrat İnsani Yardım ve geriye kalan 3'ünün de Vuslat Derneği'nce gönderildiğini dile getirdi. Güvenli, yardım malzemelerinin içeriğiyle ilgili şu bilgileri kaydetti: "Yardım malzemelerinin içerisinde 600 adet yatak yer aldı; bunlardan 500 adeti çift kişilik ve 250'si takım halinde ve hiç kullanılmamış. Yardım TIR'larımızda 250 tondan fazla un, yine 250 tondan fazla gıda, yaklaşık 20 bin koli giyim malzemesi ve 250 bin paket çocuk ve bezi ve çocuk ürünleri taşındı."

ESTP BAŞKANI GÜVENLİ'DEN TEŞEKKÜR

ESTP Başkanı Güvenli, açıklamasında kampanyaya katkı sunanlara da teşekkür etti: Güvenli, şöyle konuştu: "Bizi mutlu eden Türkiye'nin hey yerinden insani yardım malzemesi taşıyan binlerce TIR'ın kardeşlerimizin imdadına yetişmiş olmasıdır. Bu manada başlatmış olduğumuz kampanyaya verdikleri destek ve sundukları katkılardan dolayı Erzurum Sivil Toplum Platformu olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Memur-Sen'e ve İMH İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne, kadirşinas ve vefalı Erzurum halkına teşekkür ediyoruz. Ayrıca yardım faaliyetleri sırasında bilfiil çalışan, 50 gün boyunca yardım çadırında eksi 30 derece soğukta nöbet tutan yardım kuruluşlarımızın gençlerinden ve maddi manevi yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

(ERZ-AT-Y)



01.02.2017 13:10:06 TSI

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