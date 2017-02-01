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Başkan Toyran'dan Söke'nin yeni dekanına ziyaret



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi'nin yeni dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Fatma Neval Genç; ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü gibi görevlerinin ardından Söke'ye atandı. Emekli Eğitimci ve araştırmacı yazar olmasının yanında 84 yaşında Avukat olmasıyla adından söz ettiren Mustafa Genç'in kızı olan Prof. Dr. Fatma Neval Genç, memleketi Söke'de hizmet verecek.

Gerçekleştirdiği ziyaretle 'Hayırlı Olsun' diyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Sökeli olan sayın Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in Söke'de dekan olarak görev yapıyor olması bizleri çok mutlu etti. Söke'de üniversitenin gelişmesi, okullaşmanın artması ve dolayısıyla üniversiteli öğrenci sayısının artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha verimli çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Söke İşletme Fakültesi'nin yeni dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç; "Hem kurumuma hem de memleketim Söke'ye hizmet vermek benim için ayrı bir onur. Bugüne kadar Söke ve Sökelilerin ilçede üniversitenin gelişmesi için verdikleri katkıları yakından takip ettim. İşbirliği içerisinde güzel işler ortaya koyacağımıza inanıyorum" dedi.



Prof. Dr. Genç; Başkan Toyran'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(LT-MB-Y)



01.02.2017 13:10:20 TSI

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