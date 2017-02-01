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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Büyükşehir'den Gebzeli aileye inşaat malzemesi yardımı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:06
Büyükşehir'den Gebzeli aileye inşaat malzemesi yardımı
Büyükşehir'den Gebzeli aileye inşaat malzemesi yardımı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşa inşaat malzemesi yardımı yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde yapılacak onarım için malzeme yardımı yapılıyor. Bu kapsamda Gebze Ulus mahallesinde ikamet eden Fatma Özdemir'in evindeki tadilat için yardım gerçekleştirildi. Tadilatta kullanılacak malzemeler arasında 7 adet ahşap iç kapı, 2 ton çimento, 4 metreküp kereste, 25 torba kireç, bin 800 adet kiremit, 7 metreküp kum, 85 metrekare laminant parke, 36 tabaka OSB ve 5 adet PVC pencere bulunuyor.
(İG-İÇ)

01.02.2017 13:10:50 TSI
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