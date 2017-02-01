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Yozgat Müftüsü Sezik'ten Rektör Karacabey'e nezaket ziyareti



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İl Müftüleri kararnamesi ile Yozgat İl Müftülüğü'ne atanan Salih Sezik, Bozok Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Salih Karacabey'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Müftü Salih Sezik'e yeni görevinde başarılar diledi.

Yozgat Müftüsü Salih Sezik ise "Diyanet İşleri Başkanlığımızın hedefleri, vizyon ve misyonuna uygun olarak, din gönüllüsü kardeşlerimle beraber ekip ruhuyla hareket ederek, tüm insanların ve fikirlerin önemsendiği bir anlayışla, birlik ve beraberlik ruhu içinde, hiçbir şekilde ayrılıklara fırsat vermeden toplumun tamamına ulaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimin ülkemiz, milletimiz, Yozgat'ımız için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

(BMG-SK)



01.02.2017 13:11:44 TSI

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