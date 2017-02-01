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Birecik Barajının isim değişikliğine bölge halkından sert tepki



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki barajın isminin çeyrek asır sonra değiştirilmesine bölge halkı sert tepki gösterdi.

"Birecik Barajı" isminin 24 yıl sonra "Birecik-Nizip Barajı" olarak değiştirilmesine bölge halkı tepki gösterdi. Uygulamanın yanlış olduğunu belirten Şanlıurfalılar, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi olmak üzere şehrin yöneticilerine seslenerek, sessiz kalmamasını istedi. Bölge insanı, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan isim değişliği konusunun ortada hiçbir sebep yokken gündeme geldiğini ve Şanlıurfa ile Birecik'e yapılan haksızlık olarak değerlendirdi. Şehre sahip çıkılmasını isteyen Şanlıurfa halkı, kentin değerlerine sahip çıkma noktasında yalnız kaldıklarını söyleyerek Başkan Çiftçi, bölge milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kentin yöneticilerine çağrıda bulundu. Bölge halkı, "Şanlıurfa'dan milletvekili seçilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanı, İlçe Belediye Başkanlarımız bu konuda neden sessizler? Yazılı veya görsel medyada neden tepkilerini göstermiyorlar. Bu mücadelede bizleri neden yalnız bırakıyorlar? Şanlıurfa'nın marka değerini oldubittiye getirerek sahiplenmek bu kadar kolay mı yada urfa sahipsiz mi?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bölge insanı isim değişikliğinin hiç kimseye sorulmadan yapılarak, bölgenin ve bölge halkının yok sayıldığını sözlerine ekleyerek, isim değişikliğinin iptal edilmesini istedi.

(SD-Y)



01.02.2017 13:12:31 TSI

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