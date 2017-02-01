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Beyaza bürünen Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürdü



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ŞANLIURFA (İHA) - Haftalardır ülke geneline yayılan olumsuz hava şartları dolayısıyla hazırlıklarını tamamlayan ve olası yağışlar için iş planı yapan Haliliye Belediyesi, kar yağışı boyunca fen işleri müdürlüğü, temizlik işleri müdürlüğü ve park bahçeler müdürlüğü ile koordineli olarak çalışarak, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

"Rahmetin afete dönüşmesine izin vermemek için sahadayız"

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmalar hakkında teknik bilgiler veren Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak 24 saat sahada olduklarının altını çizdi. Haliliye Belediyesinin tüm iş makinelerinin sahada olduğunu vurgulayan Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada, "Biz bu rahmetin afete dönüşmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Haliliye Belediyesi olarak hem ana arterlerimizde hem sokaklarımızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına gerekli hazırlıkları daha öncesinden yaptık. Kar yağışının başlaması ile birlikte hazır olan ekibimiz, park Bahçe Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğümüz tüm araç ve gereçleri ile halkımızın hayatını kolaylaştırmak için sahada, şehrin değişik yerlerinde çalışmalar yapıyorlar. Şu anda bizim 6 adet greyderimiz ve yine aynı şekilde 6 ekskavatör ve küçük iş makinalarını da sayarsak 10 adet bekoloder ve kamyonlarımız halkımızın evine işine okuluna rahatlıkla gitmesi için çalışıyor. Ekiplerimiz tüm tedbirleri en iyi şekilde almışlardır. Biz bu rahmeti afete dönüştürmeyeceğiz, halkımızın hayatını kolaylaştıracağız. Ben sahada çalışan tüm ekiplerimize ve bize bu çalışmalarda refakat eden meclis üyelerimize ve Haliliye Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demirkol ekiplerin çalışmalarını denetledi

Başkan Fevzi Demirkol, zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren ekipleri yağışın devam ettiği saatlerde denetleyerek, talimatlarda bulundu. Demirkol, fedakarca çalışan personellere teşekkür ederek gece boyu devam edecek çalışmalar ve son durum hakkında da bilgiler aldı. Demirkol'un ekiplere denetimlerinin gece boyunca devam edeceği bildirildi.

Greyderli ekipler ara sokak ve ana arterlerde iş başında

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ara sokak ve ana arterlerde greyderler aracılığı ile kar temizleme çalışmalarında bulunarak yolları açtı. Kademeleri olarak tüm sokaklarda paralel olarak ilerleyen ekipler vatandaşın özellikle gece saatlerinde oluşması beklenen don olaylarında mağdur olmaması adına sokaklarda mesaisini sürdürüyor. Kürenen karların etrafta oluşturabileceği olumsuz etkiler dolayısıyla kamyonlar ise zaman zaman kar yığınlarını uygun noktalara nakletti.

Yayalar da düşünüldü, kaldırımlar temizlendi

Olumsuz hava koşullarından yoğun olarak etkilenenler arasında yer alan yayaların yaşayacağı olumsuzlukları en aza indirmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü gün boyu kaldırımlarda arındırma çalışmalarında bulundu. Kaldırımlarda kaymalar ve donmaların önüne geçmek için ekipler ara arterlerden başlayarak kaldırımları, cami önleri ve merdivenleri kardan arındırdı.

Parklarda güvenlik sağlandı

Özellikle ani oluşan kar yağışlarında ağaç gövdelerinde oluşabilecek çatlaklar, dallarda ani kırılmalara bağlı oluşan düşmeler insan hayatı için birer risk haline gelebiliyor. Bu nedenle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz parklarda özellikle kar yağışını bir oyun fırsatına çeviren çocuklarımızın tehlike altında kalmaması adına ağaçlarda temizlik çalışmaları yaptı. Oyun gruplarında zarar verebilecek birikmeler, park kaldırımları ve donmalara karşı önlemler aldı.

Yollarda kaymaları önlemek için tuzlama çalışması yapılıyor

Kar yağışıyla beraber gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri olan tuzlama çalışmaları Haliliye Belediyesi tarafından aralıksız olarak devam ettiriliyor. Tonlarca tuzun kullanıldığı çalışmalar özellikle araçların trafikte güvenli olarak ilerlemeleri için önem taşıyor. Gece boyunca etkisi beklenen don olaylarına karşı en önemli önlemlerden biri olan tuzlama çalışmaları gece boyunca da sürdürülecek.

Haliliye'de yollar açık

Hızlı yürütülen çalışmalar yolların kapanmasını önlerken, ana arterlerde trafik akışı sorunsuz devam ettirildi. Ara sokakların ana arterlere bağlanan kavşaklarında önlemler alan Haliliye Belediyesi caddelere çıkışlarda kazaların yaşanmasını önlemek adına bu noktalarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ağırlık verdi.

Hayvanlar unutulmadı

Soğuktan donmak üzere olan hayvanları da Haliliye Belediyesi unutmadı. Haliliye Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Boncuk Ekibi, korunaksız kalmış ve hava koşullarından etkilenerek hayatı riskle karşı karşıya kalmış hayvanları güvenli bölgelere, barınaklara taşıyarak hayatlarını kurtardı.

Beyaz masa 24 saat mesaiye geçti

Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan ekipler, 24 saatlik mesaisine geçerek, vatandaşın olası sıkıntılarda her an ulaşabileceği ortak bir iletişim noktası oldu. Beyaz masa ekiplerin koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra, vatandaşlardan gelen taleplerin de yanıt bulduğu birim olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un 'rahmetin afete dönüşmemesi adına çalışıyoruz' ifadesinden yola çıkan beyaz masa olağan üstü hava koşulları boyunca 24 saat süreyle hizmet vermeye devam ediyor.

(BB-OE-Y)



01.02.2017 13:12:39 TSI

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