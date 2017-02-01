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2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürü Mustafa Bulut:

- "Bilecik'te 180 öğrenciye sulak alanlar ve önemi hakkında eğitimler düzenlendi"



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürü Mustafa Bulut, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar günü kapsamında Bilecik'te öğrencilere sulak alanlar ve önemi hakkında eğitimler düzenlendiğini belirtti.

Bulut, yaptığı açıklamada, yeryüzünün en çeşitli ve en üretken ekosistemleri olan sulak alanların önemine vurgu yaptı. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı sağlayan sulak alanların, yalnız ülkemiz için değil tüm dünya açısından önemlidir oduğunu anlatan Mustafa Bulut, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürü sorumluluğunda bulunan Bilecik'te, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar günü kapsamında Osmangazi Ortaokulu 5. Sınıflarındaki 180 öğrenciye sulak alanlar ve önemi hakkında eğitimler düzenlenmiştir. Öğrencilerden sulak alanlar içinde yaşayan canlılar, kirliliğin etkileri azaltacak öneriler ve sulak alanların geleceği hakkında Müdürlüğümüze mektup yazmaları istenmiştir. Duygularını ve öğrendiklerini harmanlayarak kelimeye döken çocukların ve ülkemizin doğal güzelliğinin farkında olan tüm insanların sağlıkla yaşayacağı bir dünya için çalışmalarımız devam etmektedir. Suyla hayat bulan topraklarımızda, canlıların yaşamına saygıyla geçirilecek günleriniz olması dileğiyle Sulak Alanlar Gününüz kutlu olsun" dedi.

(CKT-CY-MET-Y)



01.02.2017 13:11:10 TSI

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