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Türk Kızılayı Yozgat Şubesi kan bağışı kampanyası başlattı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:08
Türk Kızılayı Yozgat Şubesi kan bağışı kampanyası başlattı
Türk Kızılayı Yozgat Şubesi kan bağışı kampanyası başlattı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Türk Kızılayı Yozgat Şubesi kan bağışı kampanyası başladı. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan gezici kan bağış TIR'ı 15 gününün ardından ilçelerde hizmet vermeye devam edecek.
Türk Kızılayı Yozgat Şubesi 1 aylık kan bağışı kampanyası başlattı. 1-15 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda kan alımı gerçekleştirilirken kalan 15 günlük sürede ise Yozgat İlçelerinde gezici kan bağış TIR'ı kan alımı gerçekleştirecek.
Yozgat'ta 1 aylık kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirten Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Doktoru Selçuk Cansız, bu süre içerisinde bin ünite kan alımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Cansız, "Kan alımları Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay TIR'ın da 10.00-18.00 saatleri arasında devam edecek. Bağışlanacak bir ünite kan 3 cana şifa olacak. Bu nedenle bütün vatandaşları kan bağışına davet ediyorum. Kan bağış TIR'ımız 15 Şubat tarihlerine kadar Cumhuriyet Meydanı'nda kalacak. Daha sonra 15 günlük sürede ise ilçelerde kan bağışı TIR'ımızı kuracağız" dedi.
(BMG-SK)

01.02.2017 13:13:10 TSI
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