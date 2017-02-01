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Kent Konseyi'nden, Vali Davut Gül'e ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:08
Kent Konseyi'nden, Vali Davut Gül'e ziyaret
Kent Konseyi'nden, Vali Davut Gül'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Kent Konseyi Başkanı üyeleri, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.
1Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çoşkun, Osman Yıldız, Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. Uğur Tuztaşı, Yusuf Ziya Kurt, Yılmaz Susamış ve Emine Binnur Karaca Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette son günlerde gündemde olan, Eski Numune Hastanesi Yerleşkesi içerisine yapılması planlanan 7 bin kişilik cami ve 27 Haziran Parkı'ndan başlayıp, Selçuk Anadolu Lisesi'ne kadar yapılması düşünülen şehir parkı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce, bölgeye yapılması düşünülen şehir parkının heyecan verici olduğunu ve tarihi kent meydanına ayrı bir değer katacağını belirtti. İnce,"Proje Kapsamında Eski Numune Hastanesinin bulunduğu alana yapılması düşünülen 7 bin kişilik caminin yeri ile alakalı şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcilerinin proje hakkında fikir sunması şehre artı bir değer katacak" dedi.
Ziyarette 7 bin kişilik caminin yerinin tekrar gözden geçirilmesi, şehrin fikir insanları ve şehir planı konusunda işin ehli olan kişiler ile tekrar görüşülmesinin şehrin yararına ve faydasına olacağı Sivas Valisi Davut Gül'e iletildi.
(UY-SK)

01.02.2017 13:13:27 TSI
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