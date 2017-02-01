YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sivas'ta eğitime hayırsever desteği

Sivas'ta eğitime hayırsever desteği



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekli eğitim sitemine geçiş süreci kapsamında Sivas'a kazandırılacak olan yeni okullar için hayırsever iş adamların desteği sürüyor.

Vali Davut Gül'ün destek çağrısı üzerine Sivaslı iş adamlarından Harun Kütük kente 16 derslikli okul yapma kararı aldı. Okul yapım protokolü öncesi konuşan Vali Davut Gül, 2017 yılı içerisinde 4'üncü protokolü imzaladıklarını vurgulayarak, "Tekli eğitime geçme hedefimiz var. Bununla ilgili Kızılay İstanbul Şubesi, Emmioğlu Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Musa Emmioğlu, Sivas Gelişim Derneği Başkanı Taha Buğra Arslan ile okul yapımı protokolleri imzaladık. Bugünde hemşehrimiz Harun Kütük de Aydoğan Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulunun yenilenmesi ile ilgili bir protokol yapacağız" dedi.

Okulun yapılmasını karşılayan iş adamına ve eşine teşekkür eden Gül, "Okulumuz Haziran ayı içerisinde başlayacak. İnşallah 2018 yılının Eylül ayında da bitmiş olacak. Bu sürede mevcut okuldaki öğrencilerimiz başka okullarda ders görecekler. Yapılacak olan okul Sivas'ta beğenilecek bir mimariye sahip olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun yapım protokolü imzalandı.

(UY-SK)



01.02.2017 13:13:52 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER