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Sivas'ta eğitime hayırsever desteği

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:09
Sivas'ta eğitime hayırsever desteği
Sivas'ta eğitime hayırsever desteği

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekli eğitim sitemine geçiş süreci kapsamında Sivas'a kazandırılacak olan yeni okullar için hayırsever iş adamların desteği sürüyor.
Vali Davut Gül'ün destek çağrısı üzerine Sivaslı iş adamlarından Harun Kütük kente 16 derslikli okul yapma kararı aldı. Okul yapım protokolü öncesi konuşan Vali Davut Gül, 2017 yılı içerisinde 4'üncü protokolü imzaladıklarını vurgulayarak, "Tekli eğitime geçme hedefimiz var. Bununla ilgili Kızılay İstanbul Şubesi, Emmioğlu Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Musa Emmioğlu, Sivas Gelişim Derneği Başkanı Taha Buğra Arslan ile okul yapımı protokolleri imzaladık. Bugünde hemşehrimiz Harun Kütük de Aydoğan Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulunun yenilenmesi ile ilgili bir protokol yapacağız" dedi.
Okulun yapılmasını karşılayan iş adamına ve eşine teşekkür eden Gül, "Okulumuz Haziran ayı içerisinde başlayacak. İnşallah 2018 yılının Eylül ayında da bitmiş olacak. Bu sürede mevcut okuldaki öğrencilerimiz başka okullarda ders görecekler. Yapılacak olan okul Sivas'ta beğenilecek bir mimariye sahip olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından okulun yapım protokolü imzalandı.
(UY-SK)

01.02.2017 13:13:52 TSI
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