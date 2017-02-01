Diyadin'de karla mücadele toplantısı
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Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde karla mücadele toplantısı yapıldı.
Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar başkanlığında yapılan toplantıya; mahalle muhtarları, belediye çalışanları, şoför ve operatörler katıldı. Kar yağışının ardından yapılan temizlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, bundan sonra izlenecek yol üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Kış aylarının çok zor ve çetin geçtiğine değinen Belediye Başkan Vekili Yaşar, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu halka hizmeti şiar edindik. En iyi hizmeti verebilme noktasında başta muhtarlarımız olmak üzere vatandaşlarımız ve personelimizle sürekli toplantılar yapıyoruz. Büyük fedakârlıklar yaparak geceli gündüzlü çalışan tüm personel ve operatör arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.
(AG-MSA-Y)
01.02.2017 13:15:55 TSI
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