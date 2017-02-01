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Beşiktaş Belediyesi'nden "360 Dereceden Aşk" festivaline destek

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:12
Beşiktaş Belediyesi'nden "360 Dereceden Aşk" festivaline destek
Beşiktaş Belediyesi'nden "360 Dereceden Aşk" festivaline destek

(Fotoğraflı)

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa
İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Belediyesi'nin çeşitli etkinliklerinde ev sahipliğini üstlenerek destek verdiği "9'uncu Uluslararası 360 Dereceden Aşk" festivalinin lansmanı düzenlenen törenle yapıldı.
Beşiktaş Belediyesi'nin birçok etkinliğinde ev sahibi olarak destek verdiği "9'uncu Uluslararası 360 Dereceden Aşk" festivalinin lansmanı gerçekleştirilen törenle yapıldı. Lansman törenine Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Mürvet Günday, festivalin küratörlüğünü üstlenen Işık Gençoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, "9'uncu Uluslararası 360 Dereceden Aşk" festivali kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili bilgi verilmesiyle başladı. Her yıl farklı sanat yapıtları üzerinden gündemin belirlendiği 9'uncu Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali için bu yıl "Yaşa(t)mak Aşktır" tema olarak belirlenirken, tören davetlilerin festivalle ilgili merak ettiği soruların yanıtlanmasıyla devam etti. Aşkın kutsallığı, varlığı, inanılırlığı ve tasavvufi yönü üzerinde durularak aşkın bütün yönleriyle konuşulacağı festivalin lansman töreni toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
9'uncu Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali'nin lansmanının yapılmasıyla birlikte etkinlikler de başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de içine alarak devam edecek olan festival kapsamında görsel sanatlardan gastronomiye, çeşitli sergilerden konularını tasavvuf gibi daha birçok temanın aldığı sohbetlere ve konferanslara kadar birçok etkinlik yapılacak. Festivalde 14 Şubat'ta "Aşk ile aş paylaşma" sloganıyla çorba dağıtımı da yapılacak.

"Geçen sene dahil olmaya çalıştığımız bir festivaldi ama çok geç kalmıştık"
Festival kapsamında birçok etkinliğin yapılacağına dikkat çeken Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Mürvet Günday, "360 Dereceden Aşk'ın aslında bu yıl 9'uncusu Işık Gençoğlu küratörlüğünde düzenleniyor. Geçen sene dahil olmaya çalıştığımız bir festivaldi ama çok geç kalmıştık. Aşkın sadece iki sevgili arasındaki muhabbet olmadığına inandığımız için bu yıl en büyük ev sahiplerinden olalım istedik. Festivalin içerisinde pek çok etkinlik var; aşk çorbasından çeşitli bilimsel konferanslara, pek çok sanatçı eşliğinde resim sergilerine ve bu sergilerin en azından birkaç mekanına sponsor olalım istedik. 14 Şubat Sevgililer Günü için Beşiktaş Belediyesi sadece 360 Dereceden Aşk ile yetinmeyecek. Gelenekselleşmiş, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz Aşkın Selfiesi Yarışmamız var. Belediye Başkanımız Avukat Murat Hazinedar, birinciyi Küba'ya, ikinciyi Amerika'ya, üçüncüyü de kısmetse İstanbul'da helikopter turuna gönderiyor" dedi.

"Her yıl şubat ayında tüm dünya İstanbul'a aşka gelsin"
Festival içerisindeki etkinlikler sayesinde birçok insanla buluşma fırsatını 9'uncu kez yakalayacaklarını belirten Işık Gençoğlu, "Hem sanatsal olarak bütün disiplinleri hem de aynı zamanda sevgiyi ve aşkı özgürce konuşan bir platform şeklinde hareket ediyor. Şehrin hemen hemen her alanında kendimize ait bir alan oluşturup o alanda hep beraber olmayı hedefliyoruz. Tüm dünyadan bizimle beraber aşkın sözcüsü olmaya gelen bu insanları bu festivalde buluşturuyoruz. Her yıl şubat ayında tüm dünya İstanbul'a aşka gelsin" diye konuştu.
(HK-HB-SO-Y)

01.02.2017 13:17:02 TSI
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