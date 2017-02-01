01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye'de, zeytin görünümlü mekan engellilere satış yeri oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:14
Burhaniye'de, zeytin görünümlü mekan engellilere satış yeri oldu
Burhaniye'de, zeytin görünümlü mekan engellilere satış yeri oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Fatma Talay
Kamera : Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyenin yaptırdığı zeytin görünümlü mekan engellilere satış yeri oldu. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi'nin kullandığı mekanda engellilerin el emeği ürünleri yer alırken, standın görünümüde dikkat çekti.
Burhaniye'de belediye, yaz aylarında engellilere Ören sahilinde satış mekanı tahsis ederken, Cumhuriyet Meydanındaki zeytin görünümlü mekanı da engellilere verdi. Derneğe üye engelli vatandaşların yaptığı el emeği ürünlerinin yanı sıra, meydandaki güvercinler için yemde bulundurulan stant ilgi odağı oldu. Engelli vatandaşlar, el emeklerinin değerlendirilmesinden memnun olurken. Sakatlar derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, mekanın aynı zamanda büro gibi kullandıklarını anlattı ve belediye başkanına teşekkür etti. Standı ziyaret eden Şenol Kılcı, "Engelli vatandaşlarımız Burhaniye meydanda böyle bir stant açmış. Burada kendi ürettikleri her şeyi satıyorlar. Vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için buradan alıveriş yapmamız lazım" dedi.
Stantta görev alan Adalet Sevilen de, "Biz burada ürettiklerimizi satıyoruz. El emeklerimizi değerlendiriyoruz. Harçlıklarımızı çıkarıyoruz. Ayrıca, güvercinleri besliyoruz" dedi.
Gamze Mırsırbaşı ise,"Burada el emeği ürünlerimizi satıyoruz. Mutluyuz. Böyle bir imkanı sundukları için teşekkür ediyoruz" dedi. Güvercinlere yem atan minik Pınar Mıhsırbaşı da," Ben teyzelerden yem aldım. Güvercinleri besledim. Herkes güvercinlere yem atmalı" dedi.
Emekli Öğretmen Bayram Kalay da, "El yapımı çok güzel şeyler var. Yardım için alışveriş yapmalıyız. Onların gülmesi her zaman bizim için iyidir. Onların duası bizim için iyidir. Öyleyse bizde elimizden geleni yapalım" dedi.
Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi Başkanı Gürsel Vardar ise, "Burhaniye belediyesi bize burada zeytin standı tahsis etti. Ayrıca, sahilde yaz ayların da stant verdi. Burada engelli kardeşlerimiz kendi el emeği ürünlerini satışa sunuyor. Hem onlar 3-5 kuruş kazanıyorlar. Hem de, derneğimizin tanıtımını da yapıyoruz. Giyim yardımı yapacak olan halkımızın müracaatları buraya yapılıyor. Derneğimizin adeta bürosu gibi kullanıyoruz burasını. Tanıtımı da çok faydası oluyor. Bu anlamda Burhaniye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
(FT-

01.02.2017 13:20:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

EMİTT'in Burhaniye'ye kazanımları kısa sürede kendini gösterdi
YEREL

EMİTT'İN BURHANİYE'YE KAZANIMLARI KISA SÜREDE KENDİNİ GÖSTERDİ
Altınordu'dan Başkan Gençer'e ziyaret
YEREL

ALTINORDU'DAN BAŞKAN GENÇER'E ZİYARET
Burhaniyeli taksiciler yazı bekliyor
YEREL

BURHANİYELİ TAKSİCİLER YAZI BEKLİYOR
Dutlucalılar asker uğurladı
YEREL

DUTLUCALILAR ASKER UĞURLADI
Burhaniye'nin 2016 nüfusu 57 bin 800 olarak açıklandı
YEREL

BURHANİYE'NİN 2016 NÜFUSU 57 BİN 800 OLARAK AÇIKLANDI
Dursunbey AK Parti'de Referandum çalışmaları başladı
YEREL

DURSUNBEY AK PARTİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
En hızlı büyüyen ilçe Edremit
YEREL

EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇE EDREMİT
Büyükşehir'den Bandırma'ya 42 metrelik itfaiye aracı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BANDIRMA'YA 42 METRELİK İTFAİYE ARACI
Askerler sancaklar ile uğurlanıyor
YEREL

ASKERLER SANCAKLAR İLE UĞURLANIYOR
Büyükşehir personeline sosyal denge tazminatı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE SOSYAL DENGE TAZMİNATI
Burhaniye'de zeytincilere 5 ay faizsiz kredi imkanı sağlandı
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİNCİLERE 5 AY FAİZSİZ KREDİ İMKANI SAĞLANDI
Tarihi hamamın maketini yaptı
YEREL

TARİHİ HAMAMIN MAKETİNİ YAPTI