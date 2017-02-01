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Burhaniye'de, zeytin görünümlü mekan engellilere satış yeri oldu



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Haber : Fatma Talay

Kamera : Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyenin yaptırdığı zeytin görünümlü mekan engellilere satış yeri oldu. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi'nin kullandığı mekanda engellilerin el emeği ürünleri yer alırken, standın görünümüde dikkat çekti.

Burhaniye'de belediye, yaz aylarında engellilere Ören sahilinde satış mekanı tahsis ederken, Cumhuriyet Meydanındaki zeytin görünümlü mekanı da engellilere verdi. Derneğe üye engelli vatandaşların yaptığı el emeği ürünlerinin yanı sıra, meydandaki güvercinler için yemde bulundurulan stant ilgi odağı oldu. Engelli vatandaşlar, el emeklerinin değerlendirilmesinden memnun olurken. Sakatlar derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, mekanın aynı zamanda büro gibi kullandıklarını anlattı ve belediye başkanına teşekkür etti. Standı ziyaret eden Şenol Kılcı, "Engelli vatandaşlarımız Burhaniye meydanda böyle bir stant açmış. Burada kendi ürettikleri her şeyi satıyorlar. Vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için buradan alıveriş yapmamız lazım" dedi.

Stantta görev alan Adalet Sevilen de, "Biz burada ürettiklerimizi satıyoruz. El emeklerimizi değerlendiriyoruz. Harçlıklarımızı çıkarıyoruz. Ayrıca, güvercinleri besliyoruz" dedi.

Gamze Mırsırbaşı ise,"Burada el emeği ürünlerimizi satıyoruz. Mutluyuz. Böyle bir imkanı sundukları için teşekkür ediyoruz" dedi. Güvercinlere yem atan minik Pınar Mıhsırbaşı da," Ben teyzelerden yem aldım. Güvercinleri besledim. Herkes güvercinlere yem atmalı" dedi.

Emekli Öğretmen Bayram Kalay da, "El yapımı çok güzel şeyler var. Yardım için alışveriş yapmalıyız. Onların gülmesi her zaman bizim için iyidir. Onların duası bizim için iyidir. Öyleyse bizde elimizden geleni yapalım" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi Başkanı Gürsel Vardar ise, "Burhaniye belediyesi bize burada zeytin standı tahsis etti. Ayrıca, sahilde yaz ayların da stant verdi. Burada engelli kardeşlerimiz kendi el emeği ürünlerini satışa sunuyor. Hem onlar 3-5 kuruş kazanıyorlar. Hem de, derneğimizin tanıtımını da yapıyoruz. Giyim yardımı yapacak olan halkımızın müracaatları buraya yapılıyor. Derneğimizin adeta bürosu gibi kullanıyoruz burasını. Tanıtımı da çok faydası oluyor. Bu anlamda Burhaniye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

(FT-



01.02.2017 13:20:20 TSI

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