Beyşehir'de kış dönemi kampları yoğun ilgi görüyor
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Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, açılan kış dönemi kampları yoğun ilgi görüyor.
Beyşehir Gölü kıyısındaki Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan 14-26 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı kış dönemi kamplar sürüyor. Bakanlık tarafından 4'er dönem ve 5'er günlük devreler halinde yürütülen kamplara Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda genç katılıyor.
Kamplarda katılımcılara verilen eğitimlerin yanısıra sportif faaliyetler de icra ediliyor. Matrak, ok atışları, satranç, masa tenisi ve mangala gibi spor ve zeka oyunlarına yönelik turnuvalar düzenleniyor. Bakanlık tarafından görevlendirilen liderler nezaretinde gerçekleştirilen kampta 90 katılımcı iştirak ediyor. Katılımcıların tüm masrafları bakanlık tarafından karşılanıyor. Kamplarda sabah sporları ve doğa yürüyüşü ile başlayan faaliyetler, yoğun kış şartlarına rağmen dolu dolu geçiyor. Kamplardan ilk iki dönem faaliyetler biterken, 3'üncü devam ediyor. Ardından 4'üncü dönem kampı gerçekleştirilecek. Kamp faaliyetlerinden dönem sonunda bir ayda 360 katılımcının istifade etmesi bekleniyor.
(İHA-İP-Y)
01.02.2017 13:21:52 TSI
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