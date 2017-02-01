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Üzerine düştüğü tüfek ateş alınca ağır yaralandı



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da bir kişi, üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Beldesi Çatalsöğüt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Ahmet Altuntaş, elinde taşıdığı av tüfeği ile arazide dolaştığı esnada bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Altuntaş, üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Altuntaş, burada yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydı ile Karaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(MD-İP-Y)



01.02.2017 13:23:11 TSI

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