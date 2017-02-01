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Öztaş Makine imalat hızını ve kalitesini artırdı



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Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da faaliyet gösteren Öztaş Makine, makine parkuruna 'Lazer Kesim Tezgahı'nı da kattı.

Öztaş Makina ve Metal Genel Müdürü ve işletme sahibi Mahmut Öztaş, 2017 yılında da Kütahya ve Türkiye için yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Öztaş, "Makine parkurumuza kazandırdığımız Lazer Kesim Tezgahımız ile gerek Kütahya'da büyük ihtiyaç duyulan lazer kesimini başka illere ihtiyaç duyulmadan yapabileceğiz. Organize sanayideki tüm fabrikalara ve işletmelere fason Cnc kesimi hizmette açtığımız kesim makinamız şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Lazer Kesim Tezgahımız maliyet, nakliye avantajının yanında sıfır hataya yakın imalat güvencesi ile Kütahya ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Öztaş, Lazer Kesim Tezgahı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Lazer Kesim tezgahı 1500 mm x 3000 mm ebatlarında çift masalıdır. Metal malzemelerin kesiplerinde kullanılır. Kesme kapasitesi 0.50 mm den 20 mm kalınlığa kadar kesebilmektedir. Yapılan kesme işlemi sonucunda aparat ve kalıptan tasarruf sağlanır. İş yükü makinelere bindiği için insan faktöründen kaynaklanan hatalarda dolaylı zayiat azalmış olur. Fason CNC kesim ile birçok malzeme lazer kesim yöntemi ile kesilmektedir. Bunların bazıları Nikel alaşımları, çelik, krom, titanyum, paslanmaz çelik, alüminyum ve alaşımları gibi malzemelerin kesme işlemleri yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle Autocad programının kullanımının sağladığı avantajlar ile kesimler daha kısa sürede yapılmakta ve parçalar aynı anda takımlar halinde kesilebilmektedir. Bu durumda imalatta kalitesini ve hızını artırmaktadır." (EFE)



01.02.2017 13:24:54 TSI

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