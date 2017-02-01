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Düzce Belediyespor Vasili ile anlaştı



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyespor Voleybol takımına takviye güç geldi. Belarus'lu tecrübeli voleybolcu Vasili Kurdziuk ile anlaşma imzalandı.

Belarus'lu oyuncu Vasili Kurdziuk Türkiye'de ilk kez 2006-2008 yıllarında forma giydi. Daha sonra İran'a transfer olan Vasili burada Foulad Urmie ve ardından da Khorasan Razavi takımlarında oynadı.2009 senesinde Türkiye'ye dönen ve 2 sene Ankara TED Kolejlilerde forma giyen oyuncu Ted Kolejliler ile 1.Lige çıkma mutluluğu yaşadı. Ardından Konak Belediyesi ve 2013-2014 sezonunda ise Beşiktaş'ta aynı şampiyonluk kupasını kaldıran Belaruslu oyuncu geçen sezonda Balspor Chokoliva ile 1.Lige çıkma başarısı gösterdi.

(AY)



01.02.2017 13:25:51 TSI

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