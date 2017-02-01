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Didim belediyesi kedileri "ev"lendirdi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi ve Didim Rotaract kulübünün işbirliği ile ilçenin 5 ayrı noktasına kedi evleri yerleştirildi.

Didim'de kedileri soğuktan korumak ve sokakta kalmasını önlemek amacıyla, Didim Belediyesi'nin katkıları ile Altınkum Yunuslu park, 56-57 Sokak, Ozan Park, Telekom Altı parkı, ve Yazarlar parkı olmak üzere 5 noktaya kedi evleri yapıldı.

Didim Belediyesi'nin desteği ile koyulan kedi evlerinin yerleri belirlenirken, bu yerlere beton dökülerek etrafı telle çevrildi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Doğukan Manço Dj performansından elde edilen gelir ile Didim Rotaract Kulubü de kedi evlerinin yapımında katkıda bulundu.

Altınkum Yunuslu Park'ta gerçekleşen kedi evlerinin ilkinin yerleştirilmesi Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın katılımı ile yapıldı. Belediye ekiplerince kedi evleri yerleştirilerek kullanıma hazır hale getirildi. İşbirliği içerisinde güzel bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "İlçemizin 5 noktasına kedi evi yaptık, tabi bu sayı yeterli değil, yapmış olduğumuz çalışmalar artarak devam edecektir, kedi evlerinin yapımında özveri ile çalışan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(OD-MB-Y)



01.02.2017 13:27:01 TSI

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