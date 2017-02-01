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Sincan Belediyesi pazarı vatandaşın ayağına getiriyor



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ANKARA (İHA) - Sincan Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına getirmeye devam ediyor. Ücretsiz pazar servisi ile Sincanlılar kış ayında da poşet taşıma zahmetinden kurtuluyor. Özellikle hanımların rağbet ettiği servisler, her gün Sincanlılara hizmet veriyor.

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı hizmetlerde öncü olmaya devam ediyor. Vatandaşın pazarlara kolay ve rahat ulaşımı için hizmete giren ücretsiz pazar servisleri kış ayında da Sincanlıların yükünü hafifletiyor. Sincanlılar belirli bir güzergâhta hareket eden servislerle pazarlara ulaşıp tekrar evlerine dönebiliyor. Özellikle ev hanımlarının çok memnun olduğu uygulama sayesinde vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte pazar alışverişinin rahatlığını yaşarken poşet taşıma derdini de düşünmemiş oluyor. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde hizmet veren servisler gün boyu sürekli olarak ring seferi düzenliyor. Saat 10.00'da kontak açan pazar servisleri 18.00'e kadar Sincanlılara hizmet veriyor.



"Ücretsiz servis sayesinde bu sıkıntıdan kurtuldum"

Çocuklarla birlikte rahatça alışveriş yaptığını söyleyen ev hanımı Nazlı Güleç "Bu servisler olmadan önce, özellikle kış aylarında pazar alışverişlerinde zorlanıyorduk. Bazılarımızın evleri uzak olduğu için pazar arabamızı çekmekte veya poşetleri taşımakta güçlük çekiyorduk. Benim evim pazara çok uzak ama bu ücretsiz servis sayesinde bu sıkıntıda kurtuldum" diye konuştu.

Ücretsiz pazar servislerinden büyükler de son derece memnun. Emekli vatandaş Demirel Yıldırım, "Hiç kimseye muhtaç olmadan pazara gelip kendi alışverişimi yapıyorum. İşte halka hizmet budur. Bu uygulama için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pazarların asıl yükünün hanımlarda olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Genelde beyler işte olduğu sırada pazar alışverişini hanımlar gerçekleştiriyor. Onların da çocuklarıyla pazara gitmesi ve sonrasında paketlerle evlerine dönmesi oldukça güç oluyordu. Uygulamamızdan en çok hanımların memnun olması bu yüzden sanırım. Servisler sayesinde pazarların uzak yakın gibi bir ayrımı da kalmadı. Herkes rahatlıkla ulaşabiliyor. Kış aylarında servis araçları daha çok tercih ediliyor. Halkımızın memnuniyeti bizim de en büyük mutluluğumuz" diye konuştu.

(ZEY-HA-Y)



01.02.2017 13:27:51 TSI

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