YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkamilli yetimler doyasıya eğlendi

Şehitkamilli yetimler doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Yetim öğrenciler Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep M1 AVM ve Uzay Gemisi Oyun Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sosyal etkinlik programında eğlendi. Merhamet Eli Projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler, oyun merkezinde doyasıya eğlenerek ikinci dönem için moral depoladı.



Şehitkamil Belediyesi tarafından yetim çocukların geleceğe daha umutla bakmaları adına hayata geçirilen 'Merhamet Eli' projesi, yetim çocukları mutlu etmeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep M1 AVM ve Uzay Gemisi Oyun Merkezi işbirliğiyle Gaziantep M1 AVM içerisinde yer alan oyun merkezinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan yetim çocuklar, eğlenerek keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Yarıyıl tatili boyunca çeşitli etkinlik ve aktivitelere katılan öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep M1 AVM'ye teşekkür etti.



"Hem çocuklarımız hem de biz mutlu olduk"

Etkinlikler esnasında yetim çocukları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, Merhamet Eli Hizmeti Projesi kapsamında eğitim gören öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Çocukların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için Şehitkamil Belediyesi olarak birbirinden farklı sosyal etkinlikler organize ettiklerini kaydeden Hayri Özkeçeci, "Yarıyıl tatilini fırsat bilerek çocuklarımızın zamanlarını en verimli ve moralli şekilde değerlendirmeleri adına bir dizi etkinlik düzenledik. Bunlardan birini de Gaziantep M1 AVM ile gerçekleştiriliyoruz. Sağ olsunlar güzel bir misafirperverlik örneği gösterdiler ve Merhamet Eli Projesi kapsamında eğitim gören öğrencilerimizi misafir ettiler. Biz de çocuklarımızın keyifli zamanlar geçirmesine tanıklık ederek mutlu olduk. Bundan sonraki süreçte de onların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri adına çalışmalarımız sürecek. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Çocuklarımızı misafir etmek bizleri çok mutlu etti

Gaziantep M1 AVM Müdür Sait Can Gizir ise Şehitkamil Belediyesi ile yıl içerisinde farklı alanlarda sosyal ve sportif bir çok projeye imza attıklarını ifade etti. Sait Can Gizir, "AVM yönetimi olarak Şehitkamil Belediyemiz ile yıl içerisinde bir çok farklı sosyal ve sportif projeye imza atıyoruz. Yarıyıl tatili boyunca Merhamet Eli Projesi kapsamında eğitim gören çocuklarımızı misafir etmek bizleri çok mutlu etti. Uzay Gemisi Eğlence ve Oyun Merkezine de bu vesile ile teşekkür ediyorum. Bu tip sosyal sorumluluk projelerinin her zaman destekçisi olacağız. Böylesine anlamlı bir organizasyonda bizlere de yer verdikleri için Şehitkamil Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklar; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, Gaziantep M1 AVM ve Uzay Gemisi Oyun Merkezi idareci ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çekindi.

(KU-OE-Y)



01.02.2017 13:29:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER