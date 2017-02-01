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Başkan Palancıoğlu 'Biz Bize' sohbetlerine konuk oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:25
Başkan Palancıoğlu 'Biz Bize' sohbetlerine konuk oldu
Başkan Palancıoğlu 'Biz Bize' sohbetlerine konuk oldu

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi'nin düzenlediği 'Biz Bize' sohbet programına konuk oldu. ASKON üyesi genç iş adamlarına hitap eden Başkan Palancıoğlu, üyelerle deneyimlerini paylaşarak, görüş alışverişinde bulundu.
Programda konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Ticaretten gelen yapımız olduğu için en sevdiğin iş ne deseler; ticaret, almak, satmak, projeler üretmek derim. Ve projelerin hayata geçmesi çok daha sevindirici. Talas'ın nüfusu çok hızlı artıyor. Dolayısıyla ihtiyaçlarda çok fazla. Her zaman uzun süreli gayretin ve belli bir yerde çaba sarf etmenin çok önemli olduğuna inandım. İş hayatında kurumsallık çok önemli. Kurumsallığın biran önce sağlanması şahsiyetimiz, eğitimimiz ve işimiz için çok önemli." dedi.
ASKON Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Okandan ise, "Mustafa Palancıoğlu, bizim bir abimiz, büyüğümüz. Bizleri kırmadı geldi. Kendisinin hoş sohbetinden nasiplenelim istedik. Malum hepimiz iş adamları olarak zorlu ve durağan bir süreçten geçiyoruz. Ama hepimiz gayretimizi ön planda tutuyoruz. Memleketimizin ve işimizin sevdalısı olduğumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Hem ASKON Kayseri Şubesi olarak hem de Kayseri'deki kamu kurum ve kuruluşlarının başkanları, belediye başkanları ile istişare halindeyiz. Başkanımıza güzel sohbeti ve tavsiyeleri için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
(SK)

01.02.2017 13:30:25 TSI
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