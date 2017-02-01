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Kuşların gökyüzündeki dansı izleyenleri mest ediyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Tuna İşleyen

Kamera : Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda görülen yüzlerce kuş ilgi odağı oldu. Durak Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı ve belediye binası üzerinde özellikle akşam saatlerinde uçan yüzlerce kuş ilginç görüntüler oluşturdu.

Gökyüzünde aynı anda hareket eden ve adeta görsel bir şölen oluşturan kuşlar, hızlı hareketler ve ani dönüş yaparak uçmaya devam ettiler. Vatandaşlar kuşların dakikalarca süren senkronize dansını heyecanla izledi ve cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. (Tİ-EFE)



01.02.2017 13:33:22 TSI

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